Octavos de la Champions League: horarios, TV y dónde ver online

La UEFA Champions League regresa luego de un largo parón futbolístico debido a la pandemia del coronavirus. Este viernes a las 21:00 horas de España el Manchester City recibirá al Real Madrid, mientras que la Juventus será local ante el Olympique Lyon. Por su parte, los dos encuentros del sábado mantendrán la misma hora y enfrentarán al FC Barcelona contra el Nápoles, mientras que en Alemania el Bayern Munich será local frente al Chelsea.

En la previa de estos cuatro enfretamientos se ha hablado mucho sobre cómo el parón futbolístico pudo haber afectado al rendimiento de los equipos. Sin embargo, luego de haber continuado con sus respectivas ligas, el ritmo deportivo ha estado regresando progresivamente.

Estos partidos de octavos de finaltendrán los últimos cupones para los cuartos de la Champions, donde actualmente esperan en Atlético de Madrid, El Leipzig, Paris Saint Germain y el Atalanta. A continuación te informamos dónde podrás ver los partidos así como datos de cada uno de ellos.

Todos los encuentros de esta etapa podrás verlo en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Sin embargo, si decides hacerlo mediante streaming, tus opciones son: Movistar+, Mi Tele Plus y LaLiga TV Bar.

Este ansiado enfrentamiento se juega este viernes 7 de agosto y empezará a las 21:00 horas de España. El equipo 'merengue' llega a este partido sin haber perdido ningun encuentro luego del parón causado por la covid-19. Por su parte, los 'citizens' no han dejado una buena imagen en el cierre de la Premier League, quienes además de haber quedado a 18 puntos del líder, cayeron eliminados en semifinales de la FA Cup en manos del Arsenal.

Los dirigidos por Pep Guardiola quieren cerrar esta llave que lideran 1-2, y enforcarse en conquistar esta copa. Sin embargo, el Real Madrid, se rehusa a darse por vencido y buscará darle la vuelta a la eliminatoria.

La ida de este emparejamiento finalizó 1-0 para el equipo galo, por lo que tienen confianza en poder seguir avanzando en la competición de clubes más importantes del mundo. No obstante, 'La Vecchia Signora' espera remontar este resultado de la mano de su figura principal, Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de esta competición.

La Juventus llega a este partido tras haber logrado alzar su noveno 'scudetto' consecutivo, record histórico de las principales ligas europeas. No obstante, cayó en penalis en la final de la Copa de Italia frente al Napoles.

Por su parte, el equipo francés al verse fuera del resto de competiciones en las que participa, centra sus esfuerzos en la Champions League, copa en la que registró algunos de sus mejores desempeños de la mano de su exjugador Juninho Pernambucano.

El encuentro de ida culminó con empate a uno, dejando la serie totalmente abierta. Después de haber estado liderando la liga española, los 'blaugranas' vieron cómo se les escapó el título de liga luego de que el Real Madrid consiguiera una gran racha de victorias que lo coronó campeón. El FC Barcelona quiere centrar sus fuerzas en regresar las sonrisas al vestuario eliminando al equipo italiano en casa.

Por su lado, el Nápoles ha adoptado la personalidad de su director técnico, Gennaro Gattuso y lo más probable es que luchen hasta el último minuto. El Nápoles quiere dar un golpe sobre la mesa con Mertens, Insigne y Manolas, este último quien marcó el gol que eliminó al Barcelona en la Champions del 2018.

Es importante resaltar que el FC Barcelona recibirá al Napoles en un partido en casa por primera vez en la historia. El último equipo que ganó en su primer enfrentamiento en el Camp Nou en la Champions fue el Rubin Kazan en octubre del 2009 (1-2). Asimismo, los dos partidos previos fuera de casa del Nápoles en fase eliminatoria de la Liga de Campeones terminaron en derrota, 4-1 frente al Chelsea y 3-1 ante el Real Madrid.

