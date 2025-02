Los ocho minutos más crueles del fútbol: Barisic se rompe el cruzado en su debut con el CD Leganés

El destino a veces puede ser cruel y caprichoso. Borna Barisic, uno de los últimos fichajes del CD Leganés en el mercado invernal, apenas ha podido disfrutar de su nueva aventura. El lateral izquierdo croata sufrió este domingo, en su debut con el equipo pepinero ante el Valencia CF, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que lo obligará a perderse lo que resta de temporada.



La desgracia ocurrió en Mestalla. Apenas habían transcurrido ocho minutos cuando Barisic, sin oposición rival, hizo un mal apoyo que lo dejó tendido sobre el césped. Sus gestos de dolor y la inmediata solicitud de cambio hicieron presagiar lo peor. Adrià Altimira ocupó su lugar mientras el croata se retiraba ovacionado, aunque con un gesto duro que, horas más tarde, se transformaría en la peor de las noticias.



Este lunes, tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, el Leganés confirmó el diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. "Desde el club se le desea una pronta recuperación y el mayor de los ánimos al futbolista", expresó la entidad en un comunicado oficial. Un mensaje de apoyo que no oculta el varapalo deportivo que supone perder a un jugador en el que había esperanzas.



Barisic, de 32 años, llegó al Leganés el pasado lunes, en el último día del mercado de fichajes, procedente del Trabzonspor turco en calidad de cedido. Su incorporación buscaba reforzar el lateral izquierdo tras la lesión de Enric Franquesa. Pero su etapa en Madrid ha durado apenas seis días y ocho minutos sobre el campo.



Duk y Borna Barisic, los únicos dos fichajes del CD Leganés en invierno | EUROPA PRESS



La baja de Barisic deja a Borja Jiménez con un problema considerable. En una posición ya debilitada, el técnico solo cuenta ahora con Javi Hernández como lateral izquierdo puro, una situación que podría obligar al club a buscar soluciones.

El dilema del Leganés: fichar o resistir con lo que hay

Con la ventana de fichajes cerrada, la única alternativa para reforzar la plantilla pasa por incorporar jugadores en paro. El mercado de futbolistas sin contrato no ofrece muchas opciones atractivas, pero algunos nombres empiezan a sonar en Butarque. Entre ellos, figuran Layvin Kurzawa, ex del PSG, o Mario Rui, ex del Nápoles, además de algunos españoles como Carlos Clerc, ex de la UD Levante o José Ríos Reina.



El problema no es solo deportivo, sino también económico. La dirección del Leganés deberá valorar si el holding estadounidense Blue Crow Sports, propietario del club, está dispuesto a realizar un esfuerzo financiero para sumar un nuevo refuerzo. Ya en el mercado invernal, las limitaciones económicas impidieron cerrar varias operaciones y solo se pudo concretar la llegada de Duk, procedente del Aberdeen.



El golpe que supone la lesión de Barisic se suma a la preocupante dinámica del equipo. El Leganés acumula tres partidos consecutivos sin ganar y ha quedado eliminado de la Copa del Rey en cuartos de final. Con 23 puntos en la tabla, se sitúa en la decimoséptima posición, solamente uno por encima del agobiante descenso.