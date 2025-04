Nuevo paseo del Barça con las semis en el bolsillo

Es el gran favorito para levantar el título de la Champions League esta temporada y el FC Barcelona no hace más que confirmar todas sus credenciales. Este miércoles, el conjunto de Hansi Flick recibía en Montjüic al finalista de la pasada campaña: un Borussia Dortmund muy diferente que se autoetiquetaba como el 'tapado' de la competición. Una táctica que hace un año casi termina en gloria. Esta vez parece encaminar un final distinto. Porque el Barça se ha intercambiado los papeles con el Real Madrid en "su" torneo. Y, por el momento, no hay nadie capaz de detenerle.



Otro paseo más que se apunta el club blaugrana esta temporada. Se auguraba una fiesta del gol, como dijo Guirassy en la previa. No se equivocaba. Pero fue el Barça el único que festejó su buen hacer en esta temporada con una segunda parte para enmarcar y con un Lamine Yamal estelar. Cuatro goles de diferencian que sitúan a los españoles con un pie y medio en las semifinales de la Champions League.



Ya durante la previa del partido, el once del Barcelona confirmaba que Hansi Flick considera que Fermín está ahora mismo por delante de Gavi para ocupar el lugar de Dani Olmo en la mediapunta. Raphinha -máximo artillero de la Champions (12)- recuperaba la titularidad después de dos suplencias consecutivas desde el parón de selecciones, amenazado esta vez de cerca por Serhou Guirassy (10 dianas). Además, en el centro de la defensa, Flick volvía a contar con la pareja en la que más confía: Pau Cubarsí e Íñigo Martínez. Todo ello para "soñar en grande" este año.

Lamine siembra el caos y Raphinha se coloca su corona

El argelino Rami Bensebaini fue el elegido por Niko Kovač para reemplazar en la zaga a Nico Schlotterbeck tras su grave lesión de rodilla. Por delante, posiblemente, la misión más comprometida de la temporada: defender a todo un ciclón. Era de esperar que el Barcelona arrancara sumido en el ataque. Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski convirtieron el área de Gregor Kobel en un infierno. Mientras tanto, Lamine Yamal se convertía en el GPS del acoso azulgrana en los primeros compases del partido: dos disparos, una elástica con rutura -ante el propio Bensebaini- y constantes pases al hueco que buscaron, sin éxito final, al resto de sus compañeros atacantes. En apenas ocho minutos, el portero suizo ya sumaba tres paradas clave.



El asedio continúo hasta que en el minuto 25 los locales lograron su recompensa. Pudo el ansia del gol a Raphinha -se queda a solo dos goles de igualar la mejor campaña de Leo Messi con la elástica blaugrana (14)- a la hora de empujar una pelota que ya estaba prácticamente dentro, procedente de un remate por lo alto de Pau Cubarsí. A punto estuvo, eso sí, el VAR de castigar al brasileño. El marcador hacía justicia al espectáculo blaugrana. Extraordinaria presión tras pérdida, cuidado del balón en la zona de tres cuartos y una línea defensiva que acompañaba al bloque restante en los ataques. Entre tanto, Lewandowski se animó a probar una chilena y Koundé salvó en dos ocasiones a los suyos a la contra. Todo parecía controlado.



Pau Cubarsí (2) fue el protagonista del primer gol del conjunto blaugrana en Montjüic | EFE



Sin nada que reprocharse -porque cuando se plantean estos partidos fuera de casa poco más se puede hacer-, el Borussia empezó a animarse y a perder el mierdo que le había tenido cohibido durante la media hora inicial. El hilo del partido cambiaba entonces y el Barcelona terminó perdiendo en cierto modo el control de la primera mitad con una descoordinación impropia en la presión. Y con el gobierno del partido casi perdido, los alemanes también lo intentaron: Carney Chukwuemeka, Jamie Gittens y, obviamente, Guirassy. El guineano se quedó a escasos centímetros en dos ocasiones de igualar el marcador antes del descanso. Pero la portería de Wojciech Szczęsny seguía estando amurallada. Obligada charla, eso sí, de Flick en el vestuario.

Lewandowski y Lamine encaran la eliminatoria sin apuros