Rafa Nadal entra en LinkedIn para compartir "reflexiones vinculadas al deporte, educación y proyectos personales"

El extenista español Rafael Nadal se unió este jueves a LinkedIn, la mayor comunidad profesional del mundo con más de mil millones de miembros, incluidos más de 21 millones en España, de cara a "compartir muchas reflexiones vinculadas al deporte, a la educación y proyectos personales".



Según indicaron desde la plataforma, "con este paso, Nadal consolida su estatus como líder en la industria del deporte", una llegada que hace que LinkedIn refuerce su papel "como un espacio clave para la difusión de contenido valioso por parte de líderes y profesionales de diversos sectores". A través de su perfil, el ganador de 22 Grand Slams compartirá lecciones aprendidas dentro y fuera de la cancha, además de reflexiones sobre sus proyectos empresariales y su compromiso con la formación de las futuras generaciones a través de la Rafa Nadal Academy y la Fundación Rafa Nadal.



"A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, conocer lugares increíbles y vivir experiencias que me han ayudado a conocer y a entender la industria del deporte y de la educación, con las que estoy profundamente comprometido. Y creo que LinkedIn es un lugar idóneo para poder compartir algunas de estas experiencias y proyectos con todos vosotros", señaló Nadal en su primer mensaje en la plataforma.



El balear quiso dar las "gracias" en esta primera publicación "a todas las personas" le rodean y que le han ayudado "durante tantos años". "Sabéis que no soy una persona de dar muchos consejos, pero siempre que algún joven deportista o estudiante me ha pedido uno, me he atrevido a decirles siempre lo mismo: que se rodeen de buenas personas", recalcó.



"Yo me siento un afortunado de haber tenido a mi lado a una gran familia y a un equipo de profesionales que, de muchas maneras, han llegado a ser también parte de esa familia. Su implicación, su compromiso, su sinceridad y su ética me han ayudado decisivamente a crecer como jugador, pero, sobre todo, como persona. Ahora que tengo un poco más de tiempo, me ilusiona poder compartir con vosotros muchas reflexiones vinculadas al deporte, a la educación y a proyectos personales. Pero hoy, permitidme que solo os comparta una palabra: GRACIAS", concluyó.

"Es un honor dar la bienvenida a Nadal"

Para Ángel Sáenz de Cenzano, Director General de LinkedIn España y Portugal, "es un honor dar la bienvenida" al extenista. "Su presencia en la plataforma refuerza nuestro compromiso de crear un espacio donde líderes de distintas industrias compartan su conocimiento para inspirar a otros. Estamos convencidos de que su experiencia en liderazgo y educación será de gran valor para nuestra comunidad global. De hecho, el aprendizaje continuo es una de las principales razones por las que nuestros miembros regresan a 'LinkedIn' una y otra vez", afirma.



Además de sus innumerables éxitos, el manacorí ha internacionalizado sus proyectos formativos de la academia con centros en Kuwait, Grecia, México, Hong Kong y Egipto, en los que ha expandido su metodología de entrenamiento tenístico, mientras que también ha optado por la vertiente educativa con la creación, de la mano de la Universidad Alfonso X El Sabio, de la 'Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal', dedicada a la formación de profesionales de los sectores de salud, deporte y negocio.



El exnúmero uno del mundo y doble campeón olímpico también ha destacado en el ámbito empresarial por el lanzamiento de la marca 'NDL Pro Health' de complementos deportivos de la mano de 'Cantabria Labs' y por crear junto a Meliá la línea de hoteles mediterráneos 'ZEL', que ya cuenta con emplazamientos en Mallorca, Costa Brava y Punta Cana.



"El éxito internacional de Rafael Nadal y su dedicación a la educación encajan perfectamente con la visión de LinkedIn de generar oportunidades para cada miembro de la fuerza laboral global, consolidando la plataforma como un espacio", sentencian desde esta red.