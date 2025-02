Nada importa: el Real Madrid es infalible en Europa

Y de nuevo, otro 'clásico' del fútbol europeo. Con un recadito especial para Vínicius: 'Stop crying your heart out' ('Deja de llorar tanto', una de las canciones más míticas del grupo británico Oasis) lucía la pancarta con la que el Manchester City recibía este martes al Real Madrid en el Etihad Stadium. Otra noche mágica de Champions.



A ello remitían de la misma manera los precedentes. Cuarto año consecutivo que se enfrentaban ambos clubes en una eliminatoria europea. Además, los dos dominantes del panorama continental los últimos tres años se jugaban no quedarse fuera de los octavos de final. El reto era mayúsculo también para Carlo Ancelotti: el Real Madrid había disputado hasta entonces seis duelos en el Etihad sin conseguir ninguna victoria (tres empates y tres derrotas). Todo ello tirando de hemeroteca; esa misma que tenía apuntado como encuentro más reciente la clasificación madridista para las semifinales pasadas tras una agónica tanda de penaltis también en Manchester.



Por aquel entonces, el City era apodado como el 'todopoderoso'. Ahora las cosas pintaban muy diferente. Con John Stones como mediocentro y con Jack Grealish ocupando la banda izquierda propia de Phil Foden, la confianza de Pep Guardiola volvía a recaer sobre los mismos 'de siempre', sin dar aún titularidad alguna a sus nuevas incorporaciones invernales. El italiano, por su parte y tras hacer numerosas pruebas con Ferland Mendy como lateral derecho y Fran García 'volando' sobre el carril izquierdo, finalmente optaría por Valverde ante la ausencia de Lucas Vázquez.

Haaland rompe por primera vez el muro del Real Madrid

Saldría con energía el vigente campeón de Europa. Arriesgaba en la salida de balón el City, que no tenía mierdo de tocar con Ederson y comprometer sus pases atrás. Pero a la contra los ingleses siguen siendo un puñal y no tardó Grealish en activar las alarmas cerca del área defendida por Thibaut Courtois. Valverde se vio obligado a despejar al córner un peligroso balón colgado desde la frontal izquierda por Kevin de Bryune, cuya jugada definitiva terminó siendo neutralizada. Pero el Manchester City arrancaba este nuevo encuentro avisando al Real Madrid, como de costumbre.



Pero el aviso propio acabó convertido en tres amenazas de gol perdonadas por los blancos. Antes de ello, Vínicius Jr. caería en fuera de juego previo a un claro penalti provocado en el mano a mano por Ederson. Después se desató la tormenta 'naranja'. El guardameta brasileño le sacó un potente tiro a Kylian Mbappé un poco escorado hacia la derecha. Mendy tendría la más clara (tras un pase filtrado al hueco a la perfección de Rodrygo Goes) superando a Ederson y queriendo combinar con el '7' madridista. Sin embargo, Nathan Aké terminaría sacando la pelota en la misma línea. Finalmente, el propio Vinícius Jr. volvía a generar peligro con su velocidad con otra pérdida más de los 'citizen' que termina sofocada por la defensa en el último suspiro.



Y suele decir que quien acaba perdonando... Así pasó. La sacó de lujo el Manchester City desde atrás, la picó Jack Grealish al área con perfecta curbatura -superando a Raúl Asencio en altura incluso-, la baja Joško Gvardiol con el pecho y termina Erling Haaland batiendo a Courtois con la zurda (19'). El VAR lo quiso comprobar por si el hombro del delantero noruego estaba por delante de la pelota en el momento del contacto sobre el cuerpo del central croata pero la tecnología acabó certificando el séptimo gol de Haaland en esta Champions -el primero que marca al Real Madrid-.



La respuesta del Madrid no defraudaría tampoco. De la mano de Vinícius volvió a salir la magia, a pesar de llevarse el brasileño una sonora pitada por parte del Etihad cada vez que tocaba la pelota, con un remate que chocaba contra el larguero. De nuevo, insuficiente para lograr inaugurar su marcador y mucho menos efectiva a la hora de despertar al 15 veces campeón de Europa. El cambio de Grealish -retirado antes del descanso por lesión- por Foden cambió las cosas en el terreno de juego. El cuadro local empezó a ser infinitamente superior a los hombres de Ancelotti, que sufrirían otros tres intentos claros del rival para agrandar la brecha del luminoso. Foden con un potente disparo desde la frontal, Asencio salvando el segundo de Haaland y Manuel Akanji devolviendo a balón parado el larguero anterior de Vinícius.



Nacían las dudas en todas las líneas de un Real Madrid que a partir del minuto 20 apenas fue capaz de retener la pelota. Aunque la sensación era diferente: a pesar de la superioridad momentánea del City, los blancos habían demostrado que las opciones de generar peligro no eran tan complicadas como antaño. Aprovecharon así Valverde y Mbappé dos jugadas en el descuento con un mismo final: paradas de Ederson que despejaban a córner dos zapatazos desde la frontal del área. El final del primer tiempo también lo marcaría una rápida jugada del Real Madrid. Pase preciso de Rodrygo Goes bajo las piernas de la defensa que debajan al delantero francés prácticamente desmarcado para pegarle a puerta, pero su tiro terminaría por encima del larguero. 1-0 al descanso y con aires de todo tipo en los pirmeros 45 minutos.

Bellingham ahoga la maldición del Etihad en el descuento

Que la primera parte tuvo momentos de lucidez para ambos equipos se vio reflejado en las estadísticas al descanso: los 'citizens' se llevaron la posesión con un 56.1%, mientras que el Real Madrid fue el que más disparos sumó con un total de nueve. Esto solo auguraba una cosa: la segunda parte prometía mucho más espectáculo.



Y no tardó en tomar escenario. Haaland volvía a incendiar las gradas el Etihad con un tempranero disparo que se marchaba a la cruceta de la portería defendida por Courtois tras tocar levemente en Eduardo Camavinga. Siguiendo esta tónica, los primeros minutos tras la reanudación cayeron bajo la posesión del Manchester City. Mientras tanto, el Real Madrid proyectaba una nueva idea: Vinícius Jr. haciéndole cosquillas a Rico Lewis, quien ocuparía el lugar del también lesionado Akanji. Así llegaron las primeras opciones de gol para el conjunto madrileño en la segunda parte.



Pero Ederson se negaba a desatender a su tarea. Hasta el minudo 60. El Madrid volvió a crecer en el campo hasta lograr Camavinga una buena recuperación en su área para lanzar el contragolpe del que Dani Ceballos terminó sacando una peligrosa falta en la frontal del área inglés. Ahí llegó el gol del empate (60') para los blancos: contra la barrera el disparo de Fede Valverde mientras que el rechace se lo queda Ceballos, quien filtra un globo perfecto para que Mbappé, con la rodilla y el semifallo, consiga superar al brasileño e igualar la contienda. 24 goles del delantero francés con el Real Madrid -cuarto en Champions-. Y pudo haber llegado el segundo para los blancos, pero un nuevo zapatazo raso de Valverde se marchó rozando el palo largo.



También la tuvo Bellingham en el segundo palo con un fugaz mano a mano minutos después y cediendo una asistencia 'de lujo' de Mbappé. Ederson volvió a hacerse grande para salvar a los ingleses y el Real Madrid parecía ahora ser el dueño de la pelota y de las grandes ocasiones que se dibujaban en el verde de Manchester.



Entraban refuerzos entonces para limpiar el sudor de la frente de Guardiola. Mateo Kovačić sería su apuesta para darle un mayor protagonismo al City en el Etihad.



Y lo acabó consiguiendo, a pesar del paso atrás dado durante la segunda parte. Una larga posesión de los locales volvería a romper el marcador. Foden haría de las suyas por el costado derecho y, sobre la misma línea del área, el extremo derecho sería atropellado por Dani Ceballos, provocando así un penalti a favor de los 'citizens'. Indudable balón para Haaland (80') que completaba su ansiado doblete engañando a Courtois desde los once metros. Diez minutos tenía para revertir la situación.



Solamente seis ocupó el Real Madrid en volver a igualar el marcador (86'). La clave: la entrada de Brahim Díaz por Rodrygo, bastante apagado en la segunda mitad. Fue el atacante marroquí quien aprovechó el rechace de un tiro de Vinícius que se fue directo al pecho de Ederson para mandar la pelota a la red; todo esto tras un mal saque del brasileño que comandó primero Bellingham. Ahora la misión estaba clara: ninguno de los dos equipos quería perder el partido y volar hasta Madrid con un marcador adverso. Solamente los tres minutos de descuento dictarían sentencia.



Entonces, la magia del 15 veces campeón de Europa volvió a surgir efecto. Una vez más, en el añadido. Una vez más, sobre la bocina. Una vez más, coronando una de esas noches que pasarán al recuerdo de todo aficionado madridista. Entonces en Manchester se escuchó más fuerte el 'Hey Jude!' de los Beattles. El centrocampista inglés se vistió de héroe en Manchester y empujó a puerta vacía otra pelota que Vinicius robó a Rico Lewis y que regaló a Bellingham superando a Ederson con una vaselina. En el minuto 92. Es muy difícil de comprender, verdaderamente.