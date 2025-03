Muere Juan Aguilera, el primer tenista español en ganar un Masters 1000 y "profesor" de Boris Becker

Juan Aguilera, uno de los tenistas más talentosos que ha dado el tenis español, ha fallecido este lunes a los 63 años en un hospital de Barcelona tras luchar contra una larga enfermedad. Su muerte ha conmocionado a la comunidad deportiva, la misma que ha apostado por inundar así las redes con su inigualable revés cortado.



Nacido en Barcelona en 1962, Aguilera empezó a jugar al tenis desde muy temprana edad, formándose en el Club Tennis Barcino. Su talento precoz le llevó a destacar en el circuito junior, alcanzando las semifinales del Orange Bowl en el año 1980 y proclamándose campeón de España antes de dar el salto al profesionalismo en 1981.



Su gran hito llegó en 1990, cuando se convirtió en el primer tenista español en ganar un Masters 1000, en el torneo de Hamburgo. Aguilera protagonizó una actuación memorable al derrotar en la final a Boris Becker con un contundente 6-1, 6-0 y 7-6. En aquel torneo también superó a figuras de la talla de Michael Chang y Jim Courier.



El alemán incluso apuntó en la rueda de prensa posterior a aquel encuentro que Aguilera le había dado un repaso, que había tenido la sensación de jugar contra un profesor. "Al día siguiente, llegué a Roma y me iba encontrando con los jugadores que ya llevaban más de un par de días allí. Imagínate: 'Good morning professor', 'Well done professor'. Aquella broma duró unos días", recordó Aguilera hace unos años en una entrevista concedida al portal especializado en el mundo del tenis Punto de Break.



Su palmarés incluye también otros cuatro títulos ATP: Hamburgo 1984, Aix-en-Provence 1984, Bari 1989 y Niza 1990, todos sobre tierra batida. En 1984, alcanzó su mejor clasificación en el ranking ATP, llegando al puesto número siete del mundo, una gesta en una época dominada por Ivan Lendl, Mats Wilander o Stefan Edberg.



Imagen de archivo de Juan Aguilera durante un encuentro de tenis | RTVE



Sin embargo, su asignatura pendiente fueron los torneos de Grand Slam. Su mejor resultado se dio en Roland Garros 1984, donde llegó a octavos de final antes de caer ante Wilander. En la Copa Davis, representó a España en 1984 y 1985, logrando un balance de seis victorias y cuatro derrotas. También se le resistió el título aquí.



Pese a su éxito en la élite del tenis, Aguilera optó por un perfil bajo tras su retirada en 1991. Rechazó muchas ofertas para entrenar a jugadores profesionales y prefirió dedicarse únicamente a la enseñanza del tenis en el Club de Tenis Premià de Dalt.



A lo largo de su vida, Aguilera mantuvo una estrecha relación con muchos grandes nombres del tenis español e internacional, como son Fernando Luna, Jordi Arrese, Carlos Costa, Marc Górriz, Álex Corretja y, especialmente, Mats Wilander, quien lo llamó personalmente para despedirse en sus últimos días. Su última voluntad fue simple pero significativa: disfrutar de una cerveza bien fría con sus amigos cercanos.