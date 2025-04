Álvaro Morata, salpicado en la trama de apuestas de un jugador italiano por relojes de lujo

El escándalo de apuestas ilegales que sacude al fútbol italiano ha sumado este lunes un nuevo y sorprendente capítulo. Nicolò Fagioli, centrocampista de la Fiorentina investigado por su participación en una red clandestina entre 2021 y 2023, ha implicado al delantero español Álvaro Morata en una presunta trama de reventa de relojes de lujo para saldar sus abultadas deudas.



Según reveló La Gazzetta dello Sport, las autoridades interceptaron mensajes en los que Fagioli aseguraba que "los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende", añadiendo que llevaba "un año haciendo este negocio con él". Pese a las afirmaciones del italiano, Morata no figura entre los investigados y no hay pruebas concluyentes de su participación.



La investigación, liderada por la Fiscalía de Milán, ha sacado a la luz los métodos desesperados de Fagioli para reunir fondos y hacer frente a los casi tres millones de euros que debía a la red de apuestas. Entre sus estrategias estuvo pedir dinero a compañeros de equipo, amigos e incluso a figuras tan dispares como Federico Gatti (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham) y Federico Luciani, árbitro asistente de la Serie A, quien le prestó 73.000 euros.



Fagioli llegó a reunir cerca de 600.000 euros, siempre bajo presión de los gestores de la red, quienes, según mensajes obtenidos, lo amenazaban constantemente. "Haré que dejes de jugar. Incluso te quitaré el bolígrafo para firmar contratos porque eres un mierda", le advirtió uno de los cabecillas conocido como 'Nelly'.



En chats privados revelados por Eurosport, Fagioli pedía discreción sobre el supuesto rol de Morata en el negocio: "Por favor, no lo cuentes porque si Álvaro se entera se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más", advertía a Gianmaria Zanandrea, excompañero en la Juventus.



La gravedad del caso se refleja en las sanciones ya impuestas: en octubre de 2023, Fagioli fue suspendido siete meses por apostar en partidos de fútbol, mientras que su compatriota Sandro Tonali recibió diez meses de castigo.



Otros futbolistas de renombre, como Leandro Paredes, Ángel Di María y Junior Firpo, también están bajo el foco de la investigación. Kike Salas, jugador del Sevilla FC, fue el último caso en hacer saltar las alarmas.

Morata responde en redes a Fagioli