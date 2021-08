Un emocionado Lionel Messi se ha despedido este domingo del equipo de su vida. El delantero argentino ha comparecido en rueda de prensa desde el Auditori 1899 del Camp Nou para explicar su marcha del FC Barcelona. Antes de comenzar su discurso, el astro ya había roto a llorar: "Es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado". "Cuando se montó el lío del burofax estaba preparado, pero este año, mi familia y yo estábamos convencidos de que nos íbamos a quedar, disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona". "Llegué con 13 años y me voy con mi mujer y con mis hijos, tres catalanes argentinos", ha declarado el futbolista.

Tras un aplauso de varios minutos, el futbolista ha respondido a los medios de comunicación, confirmando la versión del presidente del club: "Estaba todo arreglado, pero en el último momento por el tema de La Liga no se ha podido hacer". Preguntado por si consideraba que el club había hecho todo lo posible por mantenerlo en el quipo, el deportista ha contestado: "No sé el club, pero yo hice todo lo posible por seguir".

El delantero ha agradecido a sus compañeros, a los trabajadores del club y a la afición su apoyo mostrado durante los últimos años, y ha lamentado que no haber podido compartir su marcha desde el Camp Nou con los aficionados.

Messi no ha confirmado en qué equipo jugará la próxima temporada y ha evitado criticar a la actual junta directiva. Además ha asegurado que se bajó el sueldo un 50%, y que cuando se truncó la operación de renovación, el club no le pidió ningún otro esfuerzo.

Laporta justificó la salida

Joan Laporta justificó este viernes la salida del delantero argentino al decir que "el Barça está por encima de cualquier jugador, incluso del mejor del mundo".

"Messi quería quedarse, y nosotros que se quedara, pero esto no es posible debido a obstáculos económicos y estructurales. Es imposible firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga",aseguró Laporta en la rueda de prensa.

Esto se debe a la situación económica de la entidad, aunque el presidente del club afirmó que para la continuación del jugador "había riesgos y los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría se ha salido de madre". Además, ha criticado a la anterior cúpula liderada por Josep Maria Bartomeu al confirmar que no tienen "margen salarial" debido a la "gestión calamitosa de la junta anterior". "Quisiera decir que hemos recibido una herencia nefasta. Esto ha hecho que la masa salarial deportiva sea del 110% respecto a los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga pasan por un fair play financiero que marca límites y no tenemos margen", reiteró.

Koeman se despide

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que todavía le resulta "difícil" hacerse a la idea de que Leo Messi "no jugará más" en el conjunto blaugrana y destacó la "ética y el deseo de ganar" del jugador argentino, al que ha dirigido únicamente una temporada, la pasada.

El preparador neerlandés se despidió de Messi públicamente a través de su perfil oficial en las redes sociales diciendo que se va del Barça el "mejor jugador del mundo". "Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia", apuntó Koeman.

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el FC Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar", subrayó el técnico culé.