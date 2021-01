Por qué la marcha de Messi es lo mejor para el Barça

El resultado de la Supercopa de España, con esa justa victoria del Athletic sobre el Barça, no va a cambiar la historia del fútbol, porque este sigue siendo un título menor que no enamora a nadie incluso con un nuevo formato más emocionante, pero sí sirve para confirmar que lo mejor que le puede pasar al club azulgrana es que Messi se marche al final de esta temporada.

Ya en verano, con aquella historia surrealista del burofax y su coqueteo con el City de Guardiola, Messi dejó claro que quería largarse. En las entrevistas posteriores también quedó cristalino que se marchará de forma amistosa. Es hora de asumirlo y aquellos culés que no quieran ver lo que se avecina sólo encontrarán la frustración y la tristeza cuando se anuncia que el diez se va al PSG. Pero no hay motivo para afligirse, porque esa marcha tan temida es positiva.

Primero los números. Hace unos días La Vanguardia desvelaba que cuando renovó por última vez, allá en 2017, Messi se aseguró en su contrato dos primas, a razón de 39 millones de euros cada una, que cobraría en los años venideros. Un montante de 78 millones, ahí es nada, que se garantizó porque los conceptos para percibir dichas primas eran tan burdos que no cabía duda de que la pasta llegaría a sus ya de por si caudalosas arcas.

Podría decirse, incluso, que esos 78 kilos firmados eran más bien una forma bastante simple de elevar la ficha de forma oculta para que el asunto fuera un poco menos escandaloso. Porque a estas primas hay que sumar, claro, que Messi cobra 100 millones de euros brutos al año. Teniendo en cuenta que el FC Barcelona vive de facto en la ruina, poco más se puede decir. Este jugador, por estratosférico que sea, es demasiado caro para un club en números peor que rojos.

Pese a todo lo dicho, lo que más justifica que Messi se marche se enmarca en el capítulo deportivo. Porque la presencia del diez es un problema para el equipo en el propio terreno de juego. Sí, soy culé, y sí, creo que el argentino es el mejor jugador del planeta, pero no, no me he vuelto loco aunque pueda parecerlo. Ni tampoco estoy atacando al jugador aprovechando la primera expulsión de su carrera en España.

La victoria del Athletic en la Supercopa demostró una vez más que en el fútbol moderno solo gana quien corre más. Ha venido para quedarse la moda de la presión en campo contrario, en especial contra equipos de gran calidad que quieren jugar desde atrás como Barça y Madrid. Lo demostró el equipo entrenado por Marcelino. Y en las dos últimas Champions lo demostraron Liverpool y Bayern, respectivamente.

Messi presionaba como un loco en la época de Guardiola y robó mil y un balones que acabaron en gol, pero ya no está para esos trotes. Desde hace varias temporadas su esfuerzo defensivo brilla por su ausencia. El Barça, con Koeman o con el Dalai Lama en el banquillo, no puede ejercer esa presión hombre a hombre con el argentino en el campo. Craso error en una época en la que los once atacan y los once defienden para lograr victorias.

Quiero decir que los mecanismos de juego del Barça están demasiado condicionados por la presencia del astro argentino. Si en defensa es evidente, peor aún es en ataque. Se ve en cada partido. Ahí está esa agotadora costumbre de buscarle siempre, en cada jugada, pase lo que pase, con los otros jugadores azulgranas haciendo o intentando hacer lo imposible solo para dársela al mago. Pases atrás que no tocan. Desmarques que no se tiran. Posiciones que ni se ocupan. Bandas olvidadas ante el perpetuo intento de entrar por el centro. Jugadores agarrotados por el miedo a intentar cosas diferentes.

No hay un balón largo desde atrás. No hay desmarques de ruptura a la espalda de la defensa y, si los hay, nadie lanza el esférico allí. Que se lo pregunten a Griezmann, por ejemplo. Todo consiste en dársela al diez y esperar que cree otra obra maestra en una baldosa

Acaso el mejor ejemplo es ese empeño eterno de Jordi Alba por devolverle la pelota a Messi en cada ataque, casi como si no hubiera otros a quien pasársela. Todos esos viejos vicios, en suma, contribuyen al fútbol lento, romo, sin capacidad de sorpresa que muestra el Barça en cada partido desde hace años. No hay un balón largo desde atrás. No hay desmarques de ruptura a la espalda de la defensa y, si los hay, nadie lanza el esférico allí. Que se lo pregunten a Griezmann, por ejemplo. Todo consiste en dársela al diez y esperar que cree otra obra maestra en una baldosa.

Todos lo echaremos de menos, no puede negarse, pero Messi tiene que marcharse por motivos tanto económicos como deportivos. Es lo mejor para ambas partes. No se acaba el mundo, sino que el club azulgrana tendrá que emprender un camino nuevo. Será difícil, pero un club grande siempre ha estado y tiene que estar por encima de cualquier jugador.