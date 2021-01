Aquella medalla de oro de la selección en los Juegos de Barcelona

Decía Jorge Luis Borges eso de que "somos memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos". Claro que somos memoria, aunque quizás sea una blasfemia citar en esta sección de nuevo cuño al afamado argentino que escribía como los dioses pero tenía un defecto que no podemos (ni podremos) perdonar: odiaba el fútbol. Nadie es perfecto.

Tal vez los borgianos se nos enfaden. Pero no estamos aquí para contentar a nadie sino para rememorar grandes momentos de la historia de este maravilloso deporte que sí encandila a los simples mortales. Somos memoria y el fútbol es en buena medida memoria. ¿No conocen a muchas personas que son incapaces de recordar qué cenaron la noche anterior pero un instante después, si se lo preguntas, pueden recitar de corrido la alineación de un equipo o la fecha exacta de un partido histórico?

Las formas futbolísticas suelen permanecer constantes en nuestra mente. Pero el tiempo no pasa en balde y, tanto para los futboleros como para los legos en la materia, resulta necesario, o al menos divertido, mirar por el retrovisor para dejar constancia de todos aquellos instantes que están en el imaginario colectivo. Partidos, duelos, goles o gestos que todos tenemos en mente pero cuyos detalles amenazan con difuminarse.

Aunque muchos no lo recuerden o los más jóvenes no lo sepan, en Barcelona 92 se produjo también el brillante triunfo de la selección española de fútbol

Empezamos este repaso en el que espero que se sientan cómodos con un momento tan importante para el fútbol español como injustamente olvidado. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, nos vienen a la cabeza multitud de imágenes icónicas como la flecha que encendió el pebetero o el oro de Fermín Cacho en 1.500, por citar un par de casos. Aunque muchos no lo recuerden o los más jóvenes ni siquiera lo sepan, en aquel evento deportivo se produjo también el brillante triunfo de la selección española de fútbol.

Guardiola, Luis Enrique, Amavisca...

En puridad, aquella medalla de oro supone la primera gran victoria en la historia de la selección nacional, si bien es cierto que los Juegos son una competición menor desde la óptica futbolística. En todo caso, olvidemos la adjetivación y contemos los hechos. Vicente Miera era el entrenador de un equipo donde destacaban Guardiola, Luis Enrique, Ferrer, Lasa, Abelardo o Kiko, el más joven del grupo, pero donde también había jugadores que entonces estaban en segunda como Amavisca y Cañizares.

Tal y como recuerda el documental Barcelona 92: Chicos de oro de Movistar, la fase de grupos fue un paseo ante Colombia, Egipto y Qatar. En cuartos la selección tumbó a Italia, en lo que fue el duelo más complicado de todo el torneo. Ghana apenas fue rival en semifinales. Todos esos partidos se disputaron en Mestalla. En la final, único encuentro en un Camp Nou abarrotado, España se enfrentó a Polonia.

Aquel partido del 8 de agosto de 1992 es (y seguirá siendo) un momento que marcó a una generación de aficionados al fútbol y que todavía provoca emoción

La selección era favorita pero lo tuvo mucho más complicado de lo que parecía. Los polacos se adelantaron. España remontó con goles de Abelardo y Kiko. Pero Polonia empató cerca del final. La prórroga parecía inevitable porque el marcador estaba 2-2 en el minuto 91. Gracias a un córner regalado por un defensa polaco, habría una última oportunidad. La defensa despejó, Luis Enrique remató desde la frontal y Kiko aprovechó el rechace para marcar y dar la victoria al equipo español.

Es obvio que esta victoria en los Juegos no está a la altura del Mundial y las Eurocopas que llegarían veinte años después, cuando España sí reinó durante cuatro años inolvidables que por supuesto rememoraremos aquí, pero aquel partido del 8 de agosto de 1992 es (y seguirá siendo) un momento que marcó a una generación de aficionados al fútbol. Un espejo que no se rompe porque todavía provoca emoción. Vean, si no, este vídeo sobre el último minuto de aquella final.