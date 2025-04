McIlroy conquista Augusta y completa el Grand Slam

El Masters de Augusta coronó este domingo a un nuevo miembro de la leyenda. Rory McIlroy, tras once años de sequía en los 'majors', conquistó su primera chaqueta verde y cerró el círculo del Grand Slam (sumar los cuatro grandes títulos del golf internacional) en un dramático final mano a mano con el británico Justin Rose.



El norirlandés se unió así a un club reservado solo a los más grandes: Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gene Sarazen y Gary Player. Solo seis golfistas han sido capaces de levantar los cuatro grandes torneos del circuito y McIlroy, tras años de sufrimiento y autocrítica, se abrazó por fin a su destino en Augusta National.



La última jornada comenzó con el propio McIlroy liderando el torneo, acompañado en su partido estelar por el estadounidense Bryson DeChambeau. No tardaron en llegar las emociones fuertes: Rory arrancó el domingo con un errático 'doble-bogey', seguido de dos 'birdies' en los primeros cuatro hoyos. DeChambeau, que había brillado en el pasado US Open, no logró mantenerse en la pelea, dejando vía libre a McIlroy para encarar los segundos nueve hoyos con cuatro golpes de ventaja.



El norirlandés Rory McIlroy, campeón del Masters de Augusta 2025 | EFE



Pero en Augusta nunca hay finales tranquilos. Justin Rose -que había liderado tras las dos primeras jornadas- y el joven sueco Ludvig Aberg apretaron desde atrás. McIlroy sufrió un colapso inesperado: 'bogey' en el 11, un 'doble-bogey' inexplicable en el 13 y otro error en el 14. Entonces, los fantasmas del pasado resurgieron. La ventaja desapareció en un suspiro y el torneo entró en un triple empate en lo más alto.



En ese escenario de máxima tensión, McIlroy encontró la reacción que define a los campeones. Su segundo golpe en el hoyo 15 fue uno de los momentos más vibrantes del torneo, dejándose opción de 'eagle'. No cerró del todo, pero recuperó la renta. Rose, lejos de rendirse, embocó un 'putt' larguísimo en el 16 que le permitió terminar en -11. McIlroy, también en el 16, respondió con otro golpe magistral y 'birdie', pero en el 18, con todo a favor, falló un 'putt' de metro y medio que obligó a ir al desempate.

McIlroy alacanzó la gloria en el desempate final