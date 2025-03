Kylian Mbappé y Vinícius Júnior siguen de bajón

El Real Madrid dio un paso importante en los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse (2-1) al Atlético de Madrid en el primer 'euroderbi' de la eliminatoria, disputado en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, más allá del resultado, el partido dejó una preocupación evidente: la discreta actuación de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quienes volvieron a estar muy lejos de su mejor versión y cedieron el protagonismo a Rodrygo Goes y Brahim Díaz, los verdaderos motores ofensivos.



Los dos jugadores llamados a liderar el ataque madridista firmaron una actuación gris y plana, incapaces de imponerse sobre la defensa rojiblanca y sin generar peligro real para su equipo. En el caso de Mbappé, su falta de explosividad y ritmo fue evidente, acumulando 14 pérdidas de balón y logrando solamente un remate a puerta -inofensivo y lejano-. Gran constrate con su rendimiento en la eliminatoria ante el Manchester City, donde brilló con un hat-trick. Ahora, su sequía goleadora ya se extiende a tres partidos: sin anotar contra el Girona, el Rel Betis o en el derbi.



Vinícius tampoco estuvo a la altura de las expectativas. El brasileño, caracterizado por su electricidad y desequilibrio, apenas pudo superar a su marca en una sola ocasión de los cinco regates que intentó. Con solo 44 intervenciones en todo el partido y 11 balones perdidos, su rendimiento fue una sombra del jugador decisivo que acostumbra también a ser y a demostrar en este tipo de citas tan importantes.



Vinicius Junior (7) y Rodrigo de Paul (5) debate sobre una jugada del encuentro | EFE



El esquema planteado por Carlo Ancelotti, un 4-4-2 con ambos como referencias ofensivas, no ayudó a potenciar sus cualidades. Sin Jude Bellingham en el campo por cumplir sanción, la desconexión entre las líneas del Madrid fue evidente y tanto Mbappé como Vinícius quedaron aislados, sin encontrar su sitio en el encuentro.

Los fantasmas del principo de temporada