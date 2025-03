Kylian Mbappé entra en la convocatoria para el 'euroderbi' ante el Atlético en el Metropolitano

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé entró en la convocatoria del entrenador Carlo Ancelotti para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid que se disputa este miércoles (21:00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano, después de realizar trabajo en solitario por un golpe en el tobillo, según un comunicado.



Mbappé hizo saltar todas las alarmas en el conjunto madridista cuando en el último entrenamiento antes del 'euroderbi' en el Metropolitano no saltó a ejercitarse en Valdebebas con el resto de sus compañeros en los 15 minutos abiertos a la prensa. Tal y como informó el club en su página web, el francés comenzó con trabajo específico en el interior de las instalaciones y después sobre el césped.



Y el problema sería un golpe en el tobillo sufrido en el último partido de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano de este domingo, en el que marcó un gol, el 29º tanto esta temporada, y fue sustituido en el minuto 79. Finalmente, parece que Ancelotti podrá contar con su '9' para el crucial duelo ante el Atlético de Madrid.



Además, según informan varios medios deportivos nacionales, Ancelotti ya tendría decidio el once inicial para el choque de este miércoles. En él, Mbappé sería titular formando tridente ofensivo -como ya es habitual- con Vinícius Jr. y Rodrygo Goes.



Kylian Mbappé (9) disputando una pelota con Pablo Barrios (8) en el duelo de ida | EFE



También regresan a la lista el portero belga Thibaut Courtois y el central alemán Antonio Rüdiger, ambos ausentes ante el conjunto de la franja presumiblemente por descanso para llegar en plenas condiciones al duelo en el Metropolitano. Ancelotti completó la relación de 23 futbolistas con los canteranos Fran González, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Gonzalo García y el ya habitual Raúl Asencio.



No estarán ante el Atlético los lesionados de larga duración Dani Carvajal y Éder Militao, además de Dani Ceballos, al que le faltaría todavía más de un mes de recuperación por un problema muscular, y Jesús Vallejo, quien hace dos semanas sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no está disponible.