Maradona murió tras una larga agonía de 12 horas

Una larga agonía de hasta doce horas, tres litros de agua acumulados en el abdomen y un corazón con grasa. Las revelaciones de la muerte de Diego Armando Maradona han sacudido nuevamente a Argentina y a todo el fútbol. Durante la sexta audiencia del juicio por su fallecimiento, el perito forense Mauricio Cassinelli aseguró que el exfutbolista agonizó más de medio día antes de morir y que su estado de salud evidenciaba signos alarmantes que podrían haber sido detectados a tiempo.



La autopsia determinó que Maradona murió a causa de un "edema pulmonar agudo con insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada". Pero lo más impactante del informe es que su corazón pesaba 503 gramos, más del doble del tamaño habitual para una persona adulta y que su cuerpo mostraba una retención de líquidos de hasta 4,5 litros, de los cuales tres se encontraban acumulados en el abdomen.



"El paciente tuvo una larga y dura agonía. Desde las 12:30h de aquella noche que no recibía controles, con lo cual podía haber tenido un sufrimiento de hasta 12 horas", declaró Cassinelli, quien era director de Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica al momento de realizarse la autopsia al exfutbolista argentino.

Un cuadro médico que debió ser tratado en un hospital

Según el testimonio de los peritos, Maradona no debió haber sido atendido en su casa, sino que su estado exigía internación hospitalaria. Federico Corasaniti, otro de los médicos forenses que participó en la autopsia, aseguró que la acumulación de líquidos en su cuerpo no se produjo de un día para otro, sino que fue el resultado de un deterioro progresivo durante al menos diez días previos al de su muerte.



"Cualquiera que lo hubiera examinado con un mínimo control habría detectado la gravedad de su estado. Solo bastaba con apoyarle un dedo en las piernas, palpar su abdomen o escuchar sus pulmones con un estetoscopio", declaró así Corasaniti.



El informe también reveló que Maradona presentaba una cirrosis hepática y riñones enfermos -de mayor tamaño que lo casual, como sucedía con el corazón-, lo que indica que su salud estaba en un estado crítico. Además, los coágulos encontrados en su corazón indicarían una muerte prolongada y dolorosa, en la que su organismo habría intentado incluso resistir hasta el último momento. Maradona no pudo más.

El juicio y la posibilidad de una condena histórica