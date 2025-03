El Madrid dispara primero, decide el Metropolitano

Hay una serie de tangibles que hacen que estos partidos no se parezcan al resto. "Yo te quiero ver campeón", lucían dos pancartas en el Santiago Bernabéu en simbiosis con un tifo de cartulinas blancas y moradas que rodeaban el estadio. La verdad es que el Real Madrid siempre tumbó al Atlético cuando se cruzaron en la Champions League. Un desempate, dos finales, unos cuartos de final y unas semifinales. El sexto capítulo del 'euroderbi' también se tiñó de blanco, aunque habrá que esperar a la vuelta -séptimo fascículo- para conocer la sentencia definitiva de la eliminatoria.



Bufandas al aire, una densa humareda provocada por bengalas y el autobús del Real Madrid avanzando entre dicha niebla. La afición madridista caldeaba la previa del partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Carlo Ancelotti recuperaba forzosamente a Fede Valverde para recibir en casa a un Atlético de Madrid rebosante de venganza y con un precedente positivo en sus espaldas: un reciente empate a uno en el encuentro liguero disputado a principios de febrero. El resultado justificaba la decisión del Cholo de repetir el mismo once.



Pero las segundas partes no suelen funcionar tan bien como las primeras. Esta vez, los blancos lograron una leve ventaja antes de visitar el Riyadh Air Metropolitano.

Golazos como carta de presentación a lo 'conocido'

El aire que se repiraba por los aledaños del Bernabéu anticipaba el alto ritmo que trataría de imponer el Real Madrid durante el inicio del partido. Ni cuatro minutos logró resistir la muralla de Jan Oblak. Balón a la espalda de Javi Galán que conecta Valverde con la carrera de Rodrygo, que trazó una diagonal impecable hacia dentro del área para finalizar con un potente y cruzado disparo al palo largo prácticamente imposible para el esloveno. El calvario de Glasgow del curso pasado asomaba por momentos en la zaga rojiblanca. Por partida doble y de forma preocupante, además.



Rodrygo Goes (11) celebra el primer tanto del encuentro de la ida de octavos | EFE



El propio Rodrygo reclamaría un penalti en la jugada posterior, calcada a la del gol, protagonizada también por el lateral derecho. Clément Turpin discrepaba esta vez con el jugador blanco. Y a pesar de ese fervente inicio merengue, las aguas se fueron tranquilizando paulatinamente. La mayoría del juego en los primeros 20 minutos pasó por el tercio del centro del campo, liderando la posesión los rojiblancos (54.1%) que además parecía mejor replegado en defensa con el paso del tiempo.



Aún así, los intententos más claros llegaban por parte de los locales: Vínicus Junior tuvo el segundo en sus botas, cuyo disparo -similar al de Rodrygo pero por la banda izquierda- fue cortado por Jose María Giménez; mientras que una falta lateral lanzada directamente por el '11' del Madrid obligaba a Oblak a tirar de reflejos.



El MVP del encuentro tenía dueño claro hasta el momento. Pero tuvo que llegar nuevamente Julián Álvarez. Había avisado previamente el Atleti en dos ocasiones contiguas: Samu Lino no llegó a un peligroso centro raso -bloqueado por Valverde- que exprimió Giuliano Simeone hasta la línea de fondo y el rechace terminó por encima de la portería de Thibaut Courtois tras el intento lejano de Pablo Barrios. Entonces se confirmó la ley 'no hay dos sin tres'. Y también la de 'a la tercera va la vencida'. Sin apenas aparecer en el derbi, el argentino se inventó el empate (32') con una incursión casi perfecta en el área, zafándose de Camavinga en el lateral izquierdo y sacándose otro potente tiro al palo largo. Y si el tiro de Rodrygo era imposible para Oblak, el de la 'araña' no se quedó corto. Dos golazos y dos fantasmas del pasado.



Julián Álvarez (19) igualó la contienda en el Bernabéu con un gran zarpazo | EFE



Parece que el Atlético ha encontrado ese futbolista sobre el que edificar su futuro: 22 goles en esta temporada, Julián Álvarez repetía la hazaña que ya le convirtió en uno de los protagonistas del encuentro liguero mencionado anteriormente. Y a partir de entonces, el conjunto visitante tomó el control del partido. Amasaban aún más la posesión los hombres del Cholo, que parecían jugar en casa tras el gol del empate y como de costumbre este año. Entonces sonó el descanso sin mayor desasosiego.

Brahim ilumina el camino y Vinícius perdona la sentencia