Lyon vs Bayern de Munich: datos, horarios, TV y dónde ver online

El Bayern de Munich es el único equipo de los cuatros que se encuentran en semifinales que ha levantado al menos una vez 'la orejona'. Los bávaros buscan ganarle al Olympique de Lyon, alcanzando la final y esperando poder coronarse campeones de la Liga de Campeones por sexta vez en su historia. Por su parte, el club francés ha llegado a esta fase tras haber eliminado 1-3 a unos de los favoritos de este año, el Manchester City de Josep Guardiola. Este encuentro se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas.

Según informa el periodista y experto en datos Alexis Martín-Tamayo, conocido popularmente como 'MisterChip', en 64 ediciones de la Copa de Europa (1956-2020). Esta es solo la segunda vez en la historia sin equipos españoles, ni ingleses, ni italianos en semifinales. Solo había sucedido en la temporada 1990-91: Estrella Roja, Marsella, Spartak y Bayern de Munich.

De igual forma, MisterChip asegura que esta es la primera vez en toda la historia de la Copa de Europa que habrá dos equipos franceses en semifinales. Sin embargo, si existe un precedente en la Copa UEFA de 1992-93 (Auxerre y París Saint Germain -PSG-).

Listas las SEMIFINALES de la UEFA Champions League:➤ RB Leipzig vs PSG.➤ Bayern Munich vs Lyon.En el fútbol NO hay nada escrito.A DISFRUTAR. pic.twitter.com/5mX7tnKrmK