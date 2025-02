Luka Doncic: "Sabía que llegaría en algún momento"

La NBA ha vivido un terremoto deportivo con la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. El traspaso de la superestrella eslovena desde los Dallas Mavericks ha sido recibido con una mezcla de sorpresa e ilusión. Durante su presentación oficial con la franquicia californiana, el jugador no ocultó su entusiasmo y aseguró que, en su interior, siempre supo que este momento llegaría. Una intuición materializada.



"Estoy muy emocionado de estar aquí para comenzar este nuevo viaje y, obviamente, sabía que eso llegaría en algún momento. Siempre he intentado tomar el camino correcto", declaró Doncic ante los medios. A pesar de su felicidad por recalar en una de las franquicias más emblemáticas de la liga americana, el exjugador de los Mavericks no olvidó tampoco su pasado en Dallas. "He tenido momentos increíbles en los Mavericks, con mis compañeros, con los entrenadores y, sobre todo, con los aficionados. Siempre me han apoyado y ha sido un viaje inolvidable", afirmó.



El gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, fue el encargado de abrir el acto y no escatimó en elogios hacia el nuevo fichaje. "La llegada de Luka Doncic a los Lakers es un acontecimiento sísmico en la historia de la NBA. Se trata de una superestrella mundial de 25 años que se une a la franquicia más popular e influyente del baloncesto", afirmó. Además, hizo hincapié en el impacto global que tendrá el fichaje del esloveno: "Piensa en los niños de Barcelona, Buenos Aires, Shanghái o Sídney. Van a llevar camisetas de Luka con el 77 de los Lakers y van a compartir su pasión".

Un sueño hecho realidad: jugar al lado de LeBron James

Uno de los aspectos más emocionantes para Doncic en esta nueva etapa, tal y como él mismo exhibió, será compartir vestuario con LeBron James, a quien considera un referente. "Es como un sueño hecho realidad. Siempre lo he admirado y ahora tengo la oportunidad de jugar con él. Hay muchas cosas que puedo aprender", destacó.



La química en la pista entre ambas estrellas es uno de los grandes interrogantes de la temporada, pero Doncic confía en que su estilo de juego se acoplará bien al de James. "Ambos hacemos que nuestros compañeros sean mejores. Y creo que nuestro coeficiente intelectual en el juego es alto, lo que ayudará al resto", explicó.



Luka Doncic durante su presentación como nuevo jugador de Los Angeles Lakers | LA LAKERS



El esloveno también reconoció que el traspaso no fue sencillo para él a nivel emocional. "Sinceramente, fue difícil. Las primeras 48 horas parecieron un mes. Fue un shock total. Estaba casi dormido cuando recibí la llamada y tuve que comprobar que no era el Día de los Inocentes", bromeó también. Con el paso de los días, Doncic ha asimilado la situación y ahora se muestra comprometido. "Estoy feliz de estar aquí, es una de las mejores franquicias y tengo la oportunidad de seguir creciendo".



La ambición de Doncic es clara: ganar el campeonato con los Lakers. "Cuando vienes aquí, no es por nada menos que por el anillo. Tengo todo por demostrar y el objetivo es ganar el campeonato", sentenció. Además, recalcó su deseo de construir una dinastía en la franquicia angelina. "Muchos campeones y leyendas han pasado por aquí y yo también quiero formar parte de esa historia", añadió Doncic.



En cuanto a su estado físico, Doncic aseguró que por primera vez se ha tomado el tiempo necesario para recuperarse completamente de sus lesiones. "Antes, quería volver a jugar cuanto antes, sin estar al 100%. Esta vez me he asegurado de recuperarme completamente para dar lo mejor de mí", afirmó. El esloveno también respondió a las críticas sobre su defensa y aseguró que está comprometido con mejorar en ese aspecto. "Este año me he esforzado mucho, estoy siendo más activo y coral en defensa. Creo que he dado un paso adelante", admitió finalmente.

Adiós a Dallas, su primer capítulo de la NBA queda cerrado