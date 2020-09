Luis Suárez se despide llorando del Barça: "No lo he digerido aún"

El delantero del FC Barcelona, Luis Suárez, había "aceptado" que no contaban con él para esta temporada, mensaje que le llegó de parte del nuevo entrenador, Ronald Koeman. El futbolista uruguayo se marcha al Atlético de Madrid, a un rival directo, al que va con ganas de "demostrar" que podía seguir compitiendo al más alto nivel en LaLiga Santander.

"Por más que tengas contrato, a veces uno necesita cambios, o el club. En este caso, es que el entrenador no contaba conmigo. Pero me voy con la sensación de que he cumplido con las expectativas, ser tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar una linda marca", señaló en la rueda de prensa que tuvo lugar en la Sala de Prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.

Una salida "muy difícil" para él. "Uno no es ajeno a lo que pasa en la vida del fútbol, a la prensa, se especulaba mucho de los jugadores que podían salir, y cuando llega Koeman, se confirma. Ya lo tenía aceptado, traté de llegar a un buen final, como se llegó", reconoció.

"Cuando el entrenador me comunica que no cuenta conmigo yo ya lo sabía"

Después Suárez no pudo contener la emoción en su despedida del Barça y ha acabado llorando. "Es muy difícil para mí... Esto es todo un imprevisto. No tengo nada preparado. Solo tengo que agradecer al club desde el principio. Confió en mí en 2014, cuando intentó ficharme. Sabían en las condiciones que venía, por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí. Voy a estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso y el club confió. El entrenador, en su momento, los compañeros me trataron de maravillas desde que vine y siempre voy a ser un agradecido por el trato que tuvieron conmigo", aseguró.

También ha hablado de las noticias y rumores que han rodeado a su salida del club en los últimos días. "Fue un mes de locos. Se han inventado y se han filtrado muchas cosas, que me han indignado. Cuando el entrenador me comunica que no cuenta conmigo yo ya lo sabía. Pero tenía que seguir trabajando", explicó.

El jugador hizo un balance durante todos estos años en el club, algo que le volvió a provocar las lágrimas: "Después, toda la gente sabe el esfuerzo, el sacrificio que he hecho en los últimos años y antes de venir al Barça para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo, para mí. Tengo que estar consciente de que se termina una etapa. Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz. Se va un ser humano que tiene sentimientos, la familia, que son los que han soportado y vivido todo conmigo. Lo bueno lo han disfrutado muchísimo. Lo malo... me han bancado más todavía, sabiendo las dificultades que he pasado acá, las cosas que hemos vivido.

"Me quedo con que mis hijos me vieron levantar trofeos y jugar con el mejor de la historia"

"Ellos saben el sufrimiento que yo viví, pero me voy a quedar con todo lo lindo que viví acá en el Barcelona, con momentos espectaculares, quemis hijos me veanlevantar trofeos, hacer goles y jugar al lado de jugadores increíbles, maravillosos, que me vean al lado del mejor jugador de la historia de lo que hay en el fútbol. Eso para mí va a quedar para siempre en el recuerdo", continuó diciendo.

Suárez reconoce que le va a costar mucho enfrentarse al que fue su club durante seis años. "Cuando el Barça me comunica que estoy en el mercado, decido ir a un equipo para competir contra Barça y Madrid. Todavía no he digerido la despedida, pero no me imagino jugar contra el Barça" reconoce respecto del enfrentamiento ante los culés.

"Me siento capacitado para competir de igual a igual con los grandes"

De su nuevo club, ya tiene cercanas referencias. "He hablado con Godín. Me voy con mucha ilusión y expectativas. Es un equipo competitivo y ambicioso. Espero conseguir algo importante. Me siento capacitado para competir de igual a igual con los grandes", sentencia.

Suárez, acompañado por directivos, familia y los cuatro capitanes del primer equipo -Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto-, aseguró que cierra "orgulloso" su etapa como culé, tras 13 títulos conseguidos y 198 goles que, como él sabe, le convierten en el tercer máximo goleador de la historia de la entidad.

"Lo que hay que valorar ahora es que me tengo que sentir orgulloso de estos 6 años. Mi salida ya la acepté, toca cambiar el chip y disfrutar de la nueva etapa que me viene y estar agradecido al Barcelona por haberme hecho vivir momentos inolvidables", concluyó. "Sé que habrá gente dolida por la forma en que se va uno, o la forma en que le despiden, pero trataré de llevarme todo lo bueno y lo maravilloso que tiene este club", apostilló.