Louzán desenmascara al "populista" Abel Caballero: Vigo no puede ser sede del Mundial

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, conocido por haber convertido su ciudad en la 'capital de la Navidad' y saludar en inglés a los astronautas de la Estación Espacial Internacional durante el encendido de sus luces —discurso que dio la vuelta al mundo, como la propia EII—, ha sido desenmascarado como "un populista" por el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Es la respuesta que ha tenido el flamante mandatario a las críticas del socialista gallego, que lo acusaba de "haber quitado 100 millones a Vigo", cuando lo cierto es que el motivo para que el Estadio de Balaídos no haya sido elegido como sede para el Mundial 2030 es bastante más obvio, como ha explicado Louzán: "FIFA exige 43.000 espectadores para que pueda ser seleccionado".

El dirigente federativo ha entrado en la polémica en la presentación del Observatorio del Deporte Femenino que ha tenido lugar este viernes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. "Siempre lleva todo al terreno político", ha asegurado Louzán, ex del Partido Popular, en referencia a las quejas de Abel Caballero, que se basan en una información adelantada por el diario El Mundo, según la cual, los criterios se habían manipulado para favorecer a San Sebastián en detrimento de Vigo para el Mundial de 2030.

Según el nuevo presidente de la RFEF, Caballero es un "alcalde populista" que ha dado pie a una "polémica interesada", por lo que "está en su salsa", como ha dicho en la URJC.

Un Mundial 2030 con Vigo y Valencia

Louzán ha señalado además que fue la federación de Luis Rubiales la que llevó a cabo el trabajo de selección y la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, creada por el Gobierno: “Yo llegué a la presidencia de la Federación el 16 de diciembre y la decisión corresponde a julio del 2024”, ha asegurado, y que aún así está intentando que tanto Balaídos como Mestalla alberguen partidos durante el Campeonato del Mundo: “Voy a defender ambas sedes e intentaremos que las ciudades que se han quedado fuera para que puedan tener esa oportunidad".

El intento del nuevo presidente de la RFEF, como ya informó Vozpópuli, no es solo que la ciudad gallega se convierta en sede, sino también la malparada Valencia, víctima de la Dana: “Valencia tiene más que justificada también su presencia", ha alegado Rafa Louzán en la universidad pública. "Va a tener un nuevo estadio de 70.044 espectadores, uno de los más modernos de España. No me parece lógico que toda esa franja del Mediterráneo no tenga la oportunidad de ser sede en ese Mundial 2030”, ha concluido el mandatario de la Federación de Fútbol.