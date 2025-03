Louzán confirma que el Metropolitano será sede de la final de la Champions 2027

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este miércoles que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a renunciar al Riyadh Air Metropolitano como sede del Mundial 2030, "si hiciera falta" y "de manera muy generosa", para que Valencia y el Nou Mestalla entraran en la relación de once estadios del torneo, a la vez que avanzó que el recinto rojiblanco tiene "garantizada" también la final de la Liga de Campeones en 2027.



"He manifestado anteriormente que Valencia tenía que ser (sede), yo espero que lo sea, ayer ya había alguna información por ahí, y es verdad que yo tenía hablado en ese sentido con el Atlético de Madrid, para que ellos, una vez más, de manera muy generosa, estarían en disposición, incluso, a ceder su espacio si hiciera falta para que Valencia fuera una de las once sedes que tiene España concedidas", expresó Louzán a los medios desde el Estadio La Cartuja.



Así, el máximo dirigente de la RFEF destacó que "hay muy buena predisposición" a España como organizadora por las "mejoras de estadios", la cual va a "poner al día" en "seguridad, capacidad y, sobre todo, en medios tecnológicos". "Este Mundial va a venir muy bien a España", celebró, aunque recordó que "hay mucho trabajo por delante todavía".

La final de la Champions vuelva a Madrid

Con las obras de La Cartuja en la etapa final, Louzán se mostró "muy tranquilo" en torno al calendario de esta remodelación, aplaudiendo que la lluvia no haya perjudicado el avance de los trabajos, antes de avanzar que la final de la Champions 2027 se jugaría en España. "Este año España tiene la final de la Europa League en Bilbao. Tenemos garantizada, también, la final de la Champions en el 2027 en el Metropolitano de Madrid", reveló.



"Y, ¿por qué no pedir, también, que La Cartuja pueda acoger una de las próximas finales europeas. He estado ya dos o tres veces con Ceferin y lo pediremos, tenemos la ciudad, el estadio, una infraestructura hotelera fantástica para albergar eventos de esas características. Hay muy buena voluntad", agregó.



Louzán también valoró la queja del Real Madrid sobre el descanso y jugar partidos con menos de 72 horas entre ellos, y admitió que "es una realidad", pero que "no viene provocada por la federación española, sino es la dinámica de nuevas competiciones que han aparecido en el escenario nacional e internacional".



"Sé que hay preocupación, habrá que sentarse para abordar esta situación y ver cómo se puede dar solución a este tema, que no es nada fácil con el calendario actual, ahora vamos al Mundial de Clubes también. Habrá que ver qué posibilidades hay de ajustar eso y que puedan tener más descanso. Supongo que estarán cansados en el sentido de una temporada tan intensa como tienen muchos y creo que tenemos que irnos a hablar a ver qué se puede hacer en este sentido", expresó.



Finalmente, el dirigente intentó rebajar las tensiones institucionales entre Sevilla y Betis, antes de que el próximo fin de semana, el primero tras el parón internacional, se dispute el derbi sevillano, en una ciudad en la que "el fútbol se vive de manera muy intensa y pasional".



"Esas cuestiones que han pasado o que podrían haber pasado son matices que habrá que superar y que por las dos partes van a poner lo mejor de cada uno para que haya concordia. Por lo menos, yo creo que lo he demostrado en el poco tiempo que llevo aquí de que hemos logrado entendernos con todos. Que menos que se pueda hacer también aquí porque son dos grandísimos equipos de fútbol español. Y creo que los dirigentes que ahora mismo están al frente, pues seguramente nos van a dar lo mejor para que esas cosas no vuelvan a suceder", concluyó.