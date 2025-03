Los clubes de LALIGA son los que mejor rentabilizan sus plantillas del continente europeo

Un reportaje de análisis acerca de la rentabilidad de las plantillas del mundo del fútbol publicado en el medio italiano 'Corriere della Sera' extrae la conclusión de que los clubes españoles se sitúan como los europeos que mejor gestión y más partido sacan a la inversión en fichajes con una mayor ratio de rentabilidad que sus homólogos del continente. Ello teniendo en cuenta las reglas de control económico vigentes en el seno de LALIGA para alcanzar una sostenibilidad financiera que evite excesos del pasado.

De acuerdo con los datos expuestos por el medio italiano, el Real Madrid es primero, el FC Barcelona se sitúa en la segunda posición, mientras que la Real Sociedad es la séptima del ranking y el Athletic Club ocupa la novena posición del top 10 europeo respecto a inversión y rentabilidad. En cifras totales, el club blanco lidera tras invertir 609M€ para conformar su plantilla, consiguiendo incrementar el valor de todos sus jugadores hasta los 1230M€ en la actualidad. Por su parte, los culés han invertido en su plantilla 391,7M€ y alcanzan 1010M€ de valor de mercado actual.

Igualmente, los clubes vascos destacan también por su gestión económica de la plantilla. En el caso de la Real Sociedad, con solamente una inversión en la plantilla de 85M€ ha conseguido aumentar su valor de mercado a 421M€. Entre tanto el Athletic Club de 54,18M€ de inversión pasa a un valor de mercado de 152.9M€.

Por su lado, la Premier League únicamente consigue situar dos clubes en ese ranking. El Arsenal, tercero, con una inversión de 740,2M€ en su plantilla alcanza un valor de mercado actual de 1150M€; y el Liverpool, octavo, con 664,75M€ de gasto en fichajes y un valor de mercado actual del 967.5M€.

Una de las claves del éxito español, según Corriere della Sera, es la apuesta que los clubes de LALIGA hacen por el talento joven. Por ejemplo, así lo apuntan el caso del Real Madrid, donde afirman que “Vinicius Jr, Rodrygo y Federico Valverde fueron fichados como jugadores jóvenes y relativamente desconocidos, y desde entonces se han convertido en estrellas mundiales, cada uno con un valor de mercado de 100 millones de euros o más. Los recientes éxitos del Real Madrid en el terreno de juego, incluida la conquista de la Liga de Campeones en 2022 y 2024, han aumentado aún más el valor de su plantilla”.

Por el contrario, el 'Corriere della Sera' señala que en el lado opuesto a la rentabilidad se encuentra el fútbol saudí y manifiestan que “acoger a estrellas del fútbol y luego pagarles en exceso no siempre aumenta el valor de mercado del club”. Entre los casos expuestos, el medio destaca que el “Al-Hilal encabeza el ranking negativo de mayor depreciación de la plantilla en el mundo. En el espacio de un año ha perdido 214,31M€ en valor de mercado, según un análisis de SportingPedia realizado por el autor Paul Kemp”. Además, añaden que el segundo club del mundo con peor rendimiento de inversión-rentabilidad en plantilla es el club de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr, que, con una inversión de 324,92M€ de euros en su actual plantilla, ahora se ha devaluado hasta los 175,63M€, teniendo en cuenta los datos de SportingPedia.

Al respecto, Javier Tebas, presidente de LALIGA, en su cuenta de X comentó sobre el artículo de Corriere della Sera que “invertir más en fichajes no significa tener la plantilla más valiosa. Gastar millones en jugadores no garantiza éxito ni revalorización de la plantilla. Y sin embargo, cada verano aparecen los mismos listillos repitiendo que "LALIGA se devalúa porque compra menos que otras ligas". Pues no. El valor de una competición no se mide solo en lo que gasta, sino en cómo crece, en su capacidad de formar talento, en su impacto global y en su competitividad real. Mirad la Premier: gastan más que nadie, pero no necesariamente tienen las plantillas más valiosas. Así que menos discursos fáciles y más análisis con datos. LALIGA sigue siendo referencia y no necesita entrar en una guerra absurda de gasto sin control”.