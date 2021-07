La pareja española de vóley playa femenino, formada por Liliana Fernández y Elsa Baquerizo, ha caído en su último encuentro de fase de grupos ante las chinas Xue Chen y Wang Xinxin, en la tercera jornada del grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las españolas no han tenido opciones ante un potente juego de las asiáticas.

Lili y Elsa han su segunda derrota en Tokio, tras el triunfo logrado ante Países Bajos en su primer encuentro, pero perdiendo ante el equipo de Estados Unidos con una dura derrota.

En una cita resuelta en algo más de media hora, Fernández-Baquerizo encajaron dos sets a cero, 21-13 y 21-10. Los saques y ataques del conjunto chino pesaron mucho para el dúo hispano, en todo momento a remolque en ambos parciales y que no les permitió en ningún momento dar la sorpresa.

Bajo las reglas de los árbitros italiano Crescentini y el argentino Sumavil, clásicos del Worldtour, en esta fase preliminar, lo idóneo habría sido la victoria para poder quedar segundas de grupo y olvidarse así de cualquier cruce con el pase directo a octavos.

Desde el primer momento, las españolas han ido abajo con un equipo chino superior con varios Ace nada más comenzar. La lucha sí ha sido más disputada en los balones pegados en la red.

La mala recepción ha afianzado la fortaleza de las chinas, que han aprovechado el controlado saque de Wang Xinxin para dejar sin posibilidades de construir a España.

Tras el primer tiempo técnico pedido por las españolas en el 13-8, han entrado más fuertes, con puntos más luchados y peleados, aunque pronto la tendencia se ha recobrado para mostrar a una Baquerizo fuera del partido.

"Pégale, que te coman a gorros, pero pégale", ha insistido Elsa a Lili para tratar de recuperar a su compañera en remate, pero pese a un comienzo de segundo juego más disputado, llegando a estar solo uno por debajo, las españolas han comenzado a dejar la suerte en el 'kill on two', el ataque a dos toques, que no las ha beneficiado y han situado a las chinas 10 puntos por encima.

Terceras de grupo en vóley playa

Así, una de las pocas jugadoras zurdas del torneo, Wang Xinxin, con 23 años, y la veterana Xue Chen, que fue la jugadora más joven en llevarse medalla olímpica en vóley playa, han complicado el encuentro y el pase fácil a octavos a Fernández-Baquerizo.

De esta manera, las hispanas son terceras de grupo y tendrán que jugar una fase previa para entrar en octavos de final.