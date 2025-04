Leo Messi reconoce ahora que quiso irse del PSG y volver al Barcelona, "pero no pudo ser"

Nunca fue habitual que concediese declaraciones a los medios durante su etapa en España, por eso cuando Leo Messi habla en su etapa post-Barça siempre es noticia. Ahora, el ídolo argentino vuelve a las portadas de la prensa internacional para reconocer lo que siempre se supo: que siempre quiso volver al club culé desde que se marchó, pero "no se pudo".

Leo Messi ha confesado que tuvo la intención de regresar al FC Barcelona, el club donde siempre quiso estar, pero finalmente no fue posible. Así lo reveló en una entrevista reciente, donde explicó que su decisión de fichar por el Inter Miami fue principalmente familiar. El astro argentino, ya instalado en la MLS, también aprovechó para elogiar las cualidades del joven Lamine Yamal, a quien considera una de las grandes promesas del fútbol mundial.

El titular principal es la declaración de Leo Messi: "Tuve la intención de poder volver a Barcelona, donde yo siempre quise estar, pero no se pudo". El argentino lo ha reconocido abiertamente, tras varios rumores desde su salida del Barça. También habló sobre su paso por el Paris Saint-Germain y su elección por el fútbol estadounidense.

No era común escuchar a Messi hablar durante su etapa en España, por lo que cada declaración que ofrece en su vida post-Barça genera repercusión mundial. En una entrevista con 'Simplemente Fútbol', el campeón del mundo admitió que tras su experiencia en el PSG sintió que podía regresar al Barcelona, pero que nuevamente no fue posible. En su lugar, eligió al Inter Miami motivado por razones familiares y por la posibilidad de vivir en Estados Unidos y competir en un club con ambición de crecer. Dejó claro que no contemplaba jugar en otro equipo europeo, ya que deseaba una vida más tranquila para su familia. En cuanto a su etapa en París, aseguró que, aunque su familia estaba bien, él no se sentía cómodo en su día a día ni en los entrenamientos. Ya en Miami, se siente realizado, pero mantiene su espíritu competitivo. También rememoró su consagración en el Mundial de 2022 con Argentina, un logro que completó su carrera. Finalmente, elogió al joven Lamine Yamal, destacando sus "condiciones bárbaras", su crecimiento como futbolista y su precoz éxito como campeón de Europa con solo 17 años, al tiempo que lo ubicó ya entre los mejores del mundo.