El jugador Leo Messi explicará este domingo en las instalaciones del FC Barcelona, a las 12.00 horas del medidodía, su versión de su salida del equipo blaugrana tras no poder rubricar un acuerdo que parecía hecho.

"Os informamos de que este domingo 8 de agosto, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar en el Auditori 1899 una rueda de prensa de Leo Messi", comunicó el club blaugrana a los medios de comunicación.

En dicha comparecencia, Messi dará detalle de su versión de lo sucedido este verano, con un principio de acuerdo para seguir siendo blaugrana, según desveló el presidente, Joan Laporta, que no pudo ver luz verde por problemas económicos del club y administrativos.

Laporta justificó la salida

Joan Laporta justificó este viernes la salida del delantero argentino al decir que "el Barça está por encima de cualquier jugador, incluso del mejor del mundo".

"Messi quería quedarse, y nosotros que se quedara, pero esto no es posible debido a obstáculos económicos y estructurales. Es imposible firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga",aseguró Laporta en la rueda de prensa.

Esto se debe a la situación económica de la entidad, aunque el presidente del club afirmó que para la continuación del jugador "había riesgos y los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría se ha salido de madre". Además, ha criticado a la anterior cúpula liderada por Josep Maria Bartomeu al confirmar que no tienen "margen salarial" debido a la "gestión calamitosa de la junta anterior". "Quisiera decir que hemos recibido una herencia nefasta. Esto ha hecho que la masa salarial deportiva sea del 110% respecto a los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga pasan por un fair play financiero que marca límites y no tenemos margen", reiteró.