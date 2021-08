Joan Laporta ha comparecido este viernes a las 11 de la mañana en el Auditori 1899 del Camp Nou para explicar los motivos por los que Lionel Messi no renovará por el FC Barcelona. El presidente del conjunto azulgrana ha justificado la salida del delantero argentino al decir que "el Barça está por encima de cualquier jugador, incluso del mejor del mundo".

"Messi quería quedarse, y nosotros que se quedara, pero esto no es posible debido a obstáculos económicos y estructurales. Es imposible firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga", ha asegurado Laporta en la rueda de prensa.

Esto se debe a la situación económica de la entidad, aunque el presidente del club ha afirmado que para la continuación del jugador "había riesgos y los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría se ha salido de madre". Además, ha criticado a la anterior cúpula liderada por Josep Maria Bartomeu al confirmar que no tienen "margen salarial" debido a la "gestión calamitosa de la junta anterior". "Quisiera decir que hemos recibido una herencia nefasta. Esto ha hecho que la masa salarial deportiva sea del 110% respecto a los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga pasan por un fair play financiero que marca límites y no tenemos margen", reiteró.

También ha confirmado que no han tenido "tiempo para corregir la situación" y que la única opción pasaba porque "aceptáramos una operación que no vemos de ninguna manera interesante", refiriéndose al acuerdo de LaLiga y CVC. Laporta ha ratificado que el club ha tenido que tomar una decisión dura pero que no podían "hipotecar medio siglo los derechos audiovisuales". Más aún cuando ha advertido de que preveían pérdidas de 200 millones de euros para este año, pero que al final serán de 487 millones.

Despedida

"Leo deja un legado excelente. Ha hecho historia al ser el jugador con más éxitos acumulados de la historia del club y tenemos un agradecimiento eterno. Me hubiera gustado haber firmado el último contrato de Leo. Él ha hecho todo lo que ha podido por continuar y no tenemos nada que reprocharle", ha concluido Laporta.