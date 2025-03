LALIGA y EA SPORTS FC lanzan la cuarta edición de VS RACISM con el arte urbano como protagonista

LALIGA, en colaboración con EA SPORTS FC, lanza por cuarto año consecutivo y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de marzo, la campaña VS RACISM.

El artista SUSO33, a través de ’Un Crisol de Culturas’, muestra cómo fútbol y arte urbano son lenguajes universales que trascienden fronteras, rompen barreras y fomentan el diálogo y el respeto entre diferentes culturas.

Esta es la cuarta edición de la campaña VS RACISM, que se suma a las anteriores Unity VS Racism, Together VS Racism y #1voiceVSRACISM. En 2025, además de recuperar el himno que puso voz a la pasada edición, LALIGA y EA SPORTS FC han contado con la colaboración de SUSO33, quien fusiona el arte urbano y el fútbol para reflejar la diversidad y la riqueza cultural que ambos representan. VS RACISM es un paso más en ‘Transforming The Game’, el propósito de ambas compañías de construir el fútbol del futuro, un fútbol capaz de crear un impacto positivo en la sociedad.

Para Jorge de la Vega, director general de Negocio de LALIGA, "el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad. Desde LALIGA seguimos trabajando año tras año para erradicar cualquier forma de odio, promoviendo valores de respeto, diversidad e inclusión. El deporte debe ser un reflejo de la unidad y la convivencia entre culturas”.

El arte humano de SUSO33 se convierte en el eje de la acción y consigue trasladar el mensaje de concienciación y sensibilización contra el racismo

Para dar vida a esta campaña, que tiene al arte como pilar fundamental, el artista madrileño ha adaptado su obra ‘Crisol de Culturas’, que simboliza la esencia de lo que somos. Los impulsores de la iniciativa indican que "en un mundo donde las identidades evolucionan a través del encuentro y el intercambio, el fútbol y el arte comparten un mismo lenguaje: no entienden de fronteras, sino de creatividad, talento y pasión. El arte humano de SUSO33 se convierte en el eje de la acción y consigue trasladar el mensaje de concienciación y sensibilización contra el racismo. Esto se refleja cada día en LALIGA, donde jugadores de distintas razas y nacionalidades conviven en los terrenos de juego, demostrando que la diversidad es una de las mayores fortalezas del deporte".

Además, el pasado mes de julio, la Comunidad de Madrid anunció la inclusión de muestras de arte urbano en su inventario de Patrimonio Inmaterial. Entre los artistas seleccionados para esta protección se encuentra SUSO33.

A lo largo del mes de marzo se llevará a cabo una campaña 360 que involucrará a diferentes actores relevantes de la industria del deporte, así como una serie de acciones que refuercen la acción.

Como en años anteriores, los jugadores de la LALIGA saltarán al campo en la jornada 28 en LALIGA EA SPORTS y en la jornada 31 en LALIGA HYPERMOTION con una camiseta conmemorativa. Esta, a su vez, se integrará en EA SPORTS FC 25 a partir del 21 de marzo, donde los aficionados podrán desbloquear la camiseta a medida que vayan cumpliendo una serie de desafíos. A través de esta iniciativa, EA SPORTS y LALIGA refuerzan su compromiso con la diversidad, el respeto y la inclusión, llevando los valores que se promueven en los estadios al campo virtual. Así, los jugadores de EA SPORTS FC 25 de todo el mundo podrán equipar a sus equipos con esta camiseta especial, convirtiéndose en parte activa de la lucha contra el racismo dentro y fuera del campo. Esto forma parte de una larga temporada de EA SPORTS FC para apoyar con orgullo a sus socios de la liga en la lucha continua contra el racismo.

En los estadios también se mostrará información sobre la iniciativa en diferentes puntos, como en el LED del terreno de juego, en las vallas publicitarias, en los brazaletes de los capitanes y en los videomarcadores. De este modo, se refuerza el compromiso del fútbol con la diversidad y el respeto, involucrando a jugadores, clubes y seguidores en una causa que nos une a todos.

Además, el balón PUMA, que se utilizará en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS, la jornada 33 de LALIGA HYPERMOTION y la jornada 24 de Liga F, será una edición especial inspirada en la obra de SUSO33, reafirmando el trasfondo de la campaña dentro del terreno de juego. Con este diseño exclusivo, PUMA se suma activamente a la iniciativa, utilizando el balón como un símbolo de diversidad y lucha contra el racismo.

Lucha contra el racismo

LALIGA denuncia desde la temporada 2015/2016 cualquier acto de violencia ocurrido dentro y fuera de los estadios ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como ante el Comité de Competición de la RFEF. A pesar de que se han solicitado más competencias sancionadoras, LALIGA destaca desde entonces tres grandes hitos por sentencias racistas en España.

El primero, en junio de 2024, contra tres acusados de insultar a Vinicius Jr en un Valencia CF-Real Madrid, con pena de 8 meses de prisión, imposibilidad de acceder a un estadio durante dos años y las costas del procedimiento; el segundo, en septiembre de 2024 contra una misma persona acusada de insultar a Vinicius Jr en un RCD Mallorca-Real Madrid, y a Chukwueze en un RCD Mallorca-Villarreal CF, con penas por cada uno de los delitos de seis meses y la prohibición de entrada en estadios de fútbol por un año y seis meses; el tercero, el 25 de febrero, LALIGA recibió la notificación de la sentencia contra el aficionado que profirió insultos racistas al jugador Carlos Akapo durante el Granada CF – Cádiz CF del 28-02-22. La sentencia condena al acusado a un año de prisión y un año y dos meses de alejamiento de los estadios. Se consolida ya un criterio jurídico acerca de las consecuencias penales de este tipo de comportamientos.

Además, LALIGA lucha contra el racismo en redes sociales a través de MOOD, una herramienta independiente de monitorización de la conversación sobre el deporte en España. En junio de 2024 LALIGA y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de luchar contra el racismo en el ámbito deportivo, promover la inclusión y generar debate para erradicar las conductas discriminatorias en el deporte. Entre los aspectos recogidos en él se incluía la cesión, por parte de LALIGA, de MOOD a partir del inicio de la temporada.