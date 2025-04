LaLiga recurre la resolución del CSD sobre el 'caso Dani Olmo'

LaLiga ha anunciado este lunes que ha puesto un recurso contencioso-administrativo, además de pedir medidas cautelares, contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) de la semana pasada en la que estimaba el recurso del FC Barcelona y de sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor para poder ser inscritos y poder finalizar lo que resta de temporada.



"LaLiga ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y solicitado medidas cautelares contra la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 3 de abril de 2025, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por el FC Barcelona ante el CSD", explicó el ente que preside Javier Tebas en un comunicado.



La resolución del CSD estima el recurso de alzada interpuesto por el FC Barcelona y por ambos jugadores, anulando el acuerdo del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga del 4 de enero de 2025 por el que se no concedía el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para Dani Olmo ni Pau Víctor, permitiendo a ambos tener licencia deportiva en vigor.



"En este sentido, LaLiga entiende que la resolución vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad, al quebrantar el principio de igualdad entre clubes", defiende la competición. Además, aseguran que todo ello justifica la "necesidad de una respuesta judicial urgente" que, mediante la adopción de las medidas cautelares solicitadas, "garantice el equilibrio competitivo y la sostenibilidad financiera de la competición profesional".

El CSD 'protege' al FC Barcelona

El pasado jueves el CSD estimó el recurso de alzada presentado el pasado 7 de enero por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y por el FC Barcelona, anulando el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, y manteniendo entonces las licencias de ambos, que podrán seguir jugando.



"Con esta resolución, ambos jugadores mantienen su licencia en vigor. Esto es así porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido, asimismo, en sus alegaciones que 'no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias', circunstancia exigida por la propia RFEF en su resolución del 30 de junio de 2022", informó entonces el CSD.



Horas después LaLiga anunció que recurriría la resolución al considerar que el CSD tomó una decisión "no conforme a derecho". "LaLiga reitera su compromiso con la legalidad, la equidad competitiva y la aplicación objetiva de la normativa en materia de control económico e inscripción de jugadores y por ello, LaLiga no considerando conforme a derecho la referida resolución, la recurrirá de forma inmediata", anunció el ente en un comunicado, avisando de un recurso que ya es una realidad además de pedir esas medidas para impedir que Dani Olmo y Pau Víctor sigan jugando.