La campaña de concienciación de 'LALIGA VS ODIO' y AS' desencadena una oleada de reacciones en redes

La nueva activación de la campaña 'LALIGA VS ODIO', en colaboración con 'AS', ha sorprendido al publicar un anuncio de trabajo falso que promete una importante remuneración, pero a cambio hay que estar dispuesto a soportar insultos y vejaciones. Esta iniciativa ha suscitado una ola de reacciones en redes sociales que ponen de manifiesto una contradicción: aquello que no se aceptaría en la vida cotidiana, se asume como una normalidad en el ámbito del fútbol, en cualquiera de sus categorías.

Desde LALIGA indicaron que se pone así de relieve "la urgencia de erradicar el odio en el fútbol", y la necesidad de hacerlo a través de la colaboración con todos los actores implicados. Durante las últimas horas, los aficionados al fútbol se han visto sorprendidos por un llamativo anuncio publicado en 'AS'. En él, una supuesta multinacional ofrecía un salario mínimo anual de 250.000 euros más incentivos, con la condición de soportar insultos y tratos vejatorios sin posibilidad de réplica. Lejos de ser una oferta real, esta campaña forma parte de la estrategia de concienciación de 'LALIGA VS ODIO', una iniciativa que busca desenmascarar la normalización de las conductas violentas y ofensivas en los estadios.

Al exagerar la oferta y vincularla a la humillación, LALIGA y 'AS' pretenden evidenciar que, en ningún otro ámbito profesional, se aceptaría de forma tan generalizada el menosprecio y la ofensa como parte del día a día.

LALIGA ha considerado fundamental, para esta campaña, aliarse con un medio como 'AS. El anuncio ficticio, lejos de ser una 'fake news', se convierte de esta forma en un instrumento para generar conversaciones y reflexiones sobre la tolerancia y el respeto que deben regir el deporte, tanto en los grandes partidos, como en las categorías inferiores.

Con este proyecto, LALIGA indicó que refuerza su compromiso de erradicar los discursos y actos de odio en el fútbol. 'LALIGA VS ODIO' no se limita a poner el foco en la problemática, sino que pone a disposición de todos los actores implicados soluciones basadas en la denuncia activa, la educación en valores y la implicación de clubes, jugadores y aficionados.

El anuncio falso, revelado ahora como parte de la activación, ha generado un intenso debate en redes. Lo que demuestra que el problema de los insultos en el fútbol está más presente que nunca, reforzando de nuevo que para LALIGA, la clave del éxito de la lucha contra el odio de los estadios radica en la colaboración transversal de todo el deporte. Una sinergia que invita a cada persona a reflexionar sobre su papel en la construcción de un fútbol respetuoso y libre de violencia, detallaron desde LALIGA.

Bajo el paraguas de 'LALIGA VS ODIO', LALIGA destacó que consolida un proyecto que busca erradicar cualquier forma de discriminación y violencia en los estadios. A través de alianzas estratégicas como la de 'AS', la difusión de mensajes impactantes y herramientas de reporte accesibles para todos los aficionados, la campaña continúa avanzando hacia el objetivo de hacer del fútbol" un espacio de convivencia, juego limpio y respeto, dentro y fuera del campo".