El futbolista Kirian Rodríguez anuncia su recaída del cáncer: "Tengo que volver a pasar por quimioterapia"

Se acaba confirmando la noticia que nadie quería esuchar y que todos temían. El futbolista español Kirian Rodríguez ha recaído de su linfoma de Hodgkin, según confirmó él mismo durante una comparecencia ante los medios de comunicación.



"Me comunican ayer que he recaído del cáncer, vuelvo a tener la enfermedad. Tengo que parar otros seis meses más y pasar por tratamiento de quimioterapia. Quería ser yo el que lo dijera. Me toca volver a parar, volver a luchar contra esta enfermedad. Espero volver a verlos en la 25/26. Estoy 100% convencido de que será en Primera División", aseguró emocionado entonces el centrocampista de la UD Las Palmas.



El jugador tinerfeño, quien había logrado regresar a los terrenos de juego en abril de 2023 tras superar la enfermedad -diagnosticada en 2022-, se ve obligado a detener su actividad deportiva y someterse nuevamente a tratamiento de quimioterapia. Kirian explicó que desde hace un mes se encontraba realizando pruebas rutinarias, parte del seguimiento habitual tras su lenta recuperación. Sin embargo, una analítica a principios de enero encendió las alarmas médicas debido a valores irregulares.



La confirmación llegó este miércoles, cuando su hematóloga le comunicó que la enfermedad había regresado y que debería interrumpir nuevamente su carrera para iniciar un nuevo proceso de tratamiento. "Voy a tener que volver a hacer pruebas y parar otros seis meses", declaró Kirian con tono sereno pero visiblemente afectado.



Kirian Rodríguez también quiso agradecer el apoyo recibido por parte de la directiva del club, el cuerpo técnico y sus compañeros, a quienes excusó por no estar en la rueda de prensa. "Ellos tienen que estar focalizados en lo importante", aseguró, en referencia al próximo compromiso liguero del equipo canario ante el Villarreal CF.



Kirian Rodríguez durante un encuentro de la UD Las Palmas en LaLiga | EFE



Por otro lado, el futbolista expresó su descontento con la filtración de información sobre su estado de salud, motivo por el cual decidió no aceptar preguntas de los periodistas. "Con la cantidad de temas candentes que existen, creo que no era momento para dejarles hacer preguntas. Si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona, no podía permitirlo", se lamentó. Además, Kirian criticó la falta de confidencialidad incluso dentro de los hospitales: "Hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro".



El anuncio de Rodríguez ha generado una ola de apoyo en el mundo del fútbol, sobre todo entre los seguidores de la UD Las Palmas, quienes ya demostraron su respaldo incondicional durante su primera lucha contra la enfermedad que ahora regresa.



Desde su regreso, Kirian ha jugado 65 partidos oficiales, sumando entre todos ellos un total de seis goles y seis asistencias. Su última diana cumplirá en breve un año: fue ante el CA Osasuna el 25 de febrero de 2024, partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de LaLiga. Además, Kirian fue providencial para que la UD Las Palmas consiguiera finalmente el ascenso directo durante la temporada 2022/23.