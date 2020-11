El increíble hoyo en uno de Jon Rahm: bota varias veces sobre el agua antes de entrar

Nueva exhibición del golfista español Jon Rahm en los entrenamientos previos al Master de Augusta, cuarto y último 'major' de la temporada, consiguiendo su segundo hoyo en uno consecutivo en lo que va de semana.

El vasco, el lunes lo hizo en el par 3 del 4 y este martes lo repitió en el par 3 del 16, con un sensacional golpe que botó varias veces en el agua antes de alcanzar el 'green' y caer directamente al agujero.

Rahm que cumplía 26 años este martes, se ha convertido en el protagonista de la jornada con este espectacular golpe, logrando así entrar en el selecto grupo de golfistas que han hecho más de tres hoyos en uno en un carrera. Algo que solo en 9% de todos los practicantes profesionales de este deporte han conseguido.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasterspic.twitter.com/rtefAN5XtH