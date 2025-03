Javier Tebas tira de ironía para arremeter una vez más contra el Real Madrid, que se queja de los horarios de LaLiga

Javier Tebas nunca se arruga, y menos aún si consiste en plantarle cara al Real Madrid, equipo del que se considera aficionado. El presidente de LaLiga ha intentado en esta ocasión dejar a los blancos en evidencia después de que el entrenador Carlos Ancelotti se haya quejado de los horarios de la partonal después de un difícil encuentro contra el Villarreal —que consiguieron ganar 1-2—. La queja residía en que sus jugadores no habían disfrutado ni de 72 horas de descanso entre el partido del miércoles contra el Atleti y este de liga. Como es habitual en él, no ha rehuido la polémica, y ha preferido enzarzarse: al Real Madrid no le ha importado ese descanso de tres días a la hora de enfrentarse a otro club español, la Real Sociedad.

El oscense ha recordado a través de sus redes sociales que el propio Real Madrid había pedido cambiar la hora del partido de liga ante el Leganés, que se disputará el fin de semana antes de jugar la Copa contra la Real Sociedad. Un auténtico menosprecio a ambos equipos y a la competición española que aún a día de hoy es el Campeonato de España-Copa de S.M. el Rey.

"Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad", le ha lanzado el dardo Tebas a Ancelotti. "Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 -seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino- para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! ¡¡Que se clasifique a la final el mejor!! Saludos (Continuará)".

Guerra Real Madrid-Tebas

No es la primera vez —ni será la última— que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cruza dardos con el Real Madrid, que en esta ocasión vuelve a utilizar a su entrenador para arremeter contra un mandatario que ha conrgegado el odio de muchos aficionados al fútbol pese a haber relazanzado una competición nacional que estaba moribunda.

El 25 de febrero Tebas también le escribía un tuit público a Ancelotti, que en otra rueda de prensa —la de la ida de las semifinales de Copa del Rey— había dicho que tebas "hablaba demasiado" del Real Madrid. Eso, para el italiano, era una "falta de respeto" a los aficionados blancos., aventurando que Tebas debería "focalizarse en temas más importantes para el fútbol español". A eso, el presidente respondió que él respira "madridismo desde pequeño" y que cuando dijo que el Real Madrid era "un club llorón" se refería a sus dirigentes, no a los aficionados. "Carlo, que te usen para esto es una pena, con la experiencia que tienes. Saludos", añadía en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"Tebas habla demasiado del Real Madrid. Desde que estoy aquí, me llama la atención que falta el respeto a millones de madridistas hablando así -llamó "club llorón" a la entidad merengue-. Hay temas más importantes en el fútbol español y un presidente de LaLiga tendría que focalizarse más en resolver esos problemas. Todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club", afirmó el técnico."Carlo, todo el mundo sabe que las instituciones se reflejan en lo que hacen y dicen sus dirigentes. Y en el fútbol, aún más. Así que, cuando dije que 'el Real Madrid se ha convertido en un club llorón', evidentemente me refería a que son sus dirigentes quienes están construyendo ese relato victimista y conspiranoico", replicó Tebas en su perfil oficial de la red social X.

El dirigente citó frases como "una competición adulterada", "el sesgo de todos los árbitros es antimadridista", "todos están contra el Real Madrid" que han salido desde el club madridista, algo que considera "curioso". "Porque ese discurso, además de ser una falta de respeto a la competición, también lo es hacia los clubes que os ganan en el terreno de juego, ya sea porque han sido mejores o, simplemente, porque han tenido más suerte. Eso sí es faltarle el respeto a millones de aficionados".

"Respiro madridismo desde pequeño y todo este relato que están impulsando desde la dirigencia va en contra de los valores que siempre hemos conocido.

Menos de 72 horas

Con el cambio de hora del Real Madrid-Leganés de las 16.15 a las 21.00 horas, no se cumplirán las famosas 72 horas de descanso desde el final de ese duelo hasta el comienzo del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el conjunto blanco y la Real Sociedad del martes 1 de abril en el Santiago Bernabéu (21.30 horas).

El sábado, tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (1-2), el técnico Carlo Ancelotti se mostró muy contundente respecto al tema de los horarios. "Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas, nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Hemos pedido a LaLiga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Esta es la última vez", señaló el preparador italiano.