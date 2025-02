Javier Tebas: “Es muy poco serio presentar la Superliga sin hablar de gobernanza y con tres formatos en tres años"

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, puso de manifiesto su oposición frontal al último proyecto de la Superliga, que recalca que está “liderado por Florentino Pérez”, y que considera que supone una amenaza la supervivencia de las competiciones nacionales y el ecosistema actual del fútbol europeo.

Tebas insistió en que el último proyecto de la Superliga el pasado mes de diciembre “no es serio” porque “están intentando engañar al fútbol europeo, así que tenemos que explicarlo. Si no lo hiciéramos, algunos clubes podrían creérselo. La gente no debería pensar sólo en el formato: el modelo deportivo es elitista y oligárquico”. Así se expresó en sendas entrevistas realizadas para 'The Guardian' y El 'País'.

Además, enfatiza sobre que el objetivo de A22, promotor de la posible competición, es “generar inestabilidad e incertidumbre en el fútbol europeo” y, por ello, el dirigente cree que “hay que prestarles atención porque el día a día en un club te absorbe tanto que no tienes tiempo para analizar en profundidad este tipo de planteamientos. Las ligas deberían hablar claro sobre este problema”.

“No es serio que llevemos tres formatos en tres años y presentar un formato que no hable de gobernanza. No podemos estar hablando de salvar el fútbol, que dijo el presidente Pérez, y hacer esto”, remarcó en la entrevista de El País.

Además, ante el nuevo formato del campeonato de A22 que muestra una competición con acceso desde las ligas nacionales, Javier Tebas lo tildó en 'El País' de “elitista” porque 12 de los 16 clubes de la categoría Star – la máxima categoría del proyecto de la Superliga – pertenecen a las cinco grandes ligas y remarcó que “si siempre van los mismos a una competición que suponemos que va a generar muchísimo dinero, todavía se va a hacer más brecha en las competiciones nacionales. Y cuanta más brecha económica, menos competitiva es y más valor va a perder”.

Tebas también afirmó en 'The Guardian' que está “seguro de que están intentando presionar a la UEFA para que llegue a algún tipo de acuerdo"

Tebas también afirmó en 'The Guardian' que está “seguro de que están intentando presionar a la UEFA para que llegue a algún tipo de acuerdo". Sin embargo, insta al organismo continental a pedir aclaraciones sobre cómo funciona el modelo económico y la gobernanza de la Superliga: “Sé que A22 se ha entrevistado con algunos clubes, ha hablado de ello y lo ha explicado, pero nadie ha dado ese paso adelante. Lo que quieren es chantajear a la UEFA”.

Los derechos audiovisuales del fútbol también se verán afectados por este proyecto. Así lo afirma el dirigente en 'El País', que habló de la “inseguridad” que provocan proyectos como el de la Superliga, dado que “ya hay algunos sitios que te hacen poner en los contratos que se revisará el precio”. Asimismo, señaló que el modelo audiovisual que propone A22 “no es viable”. Y añadió: “Un día es gratis todo, otro día es híbrido, otro día no sé cómo es… Esto parece un circo”, en línea con lo que argumentaba también por los numerosos cambios de formato de competición.

La entidad indicó que la puesta en marcha de una competición como la Superliga tendría un impacto en el sistema actual del fútbol europeo y podría afectar a una estructura que, en España, de acuerdo al estudio de 'Impacto socioeconómico del fútbol profesional en España' elaborado por KPMG, crea más de 194.000 empleos, genera 8.390 millones de euros en impuestos y representa alrededor de un 1,44% del PIB nacional.