Mats Hummels, campeón del mundo con Alemania en 2014, dejará el fútbol a final de temporada

El futbolista alemán Mats Hummels, de 36 años y actual defensa de la AS Roma, pondrá fin a su carrera como jugador profesional este próximo verano, según ha informado él mismo este viernes mediante un vídeo publicado en la red social X.



"Ahora llega el momento que ningún futbolista puede evitar. Después de más de 18 años y muchas cosas que el fútbol me ha dado, voy a poner fin a mi carrera este verano", dijo Hummels en un vídeo que también muestra momentos destacados de su trayectoria. "Ahora mismo estoy luchando con mis emociones", añadió el central.

Hummels ingresó en la cantera del Bayern de Múnich en 2003 y debutó como profesional con el primer equipo bávaro en 2007. Poco después, se trasladó a uno de sus grandes rivales de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, para vivir ahí una primera etapa que se prolongaría desde el año 2008 hasta 2016.



Los aficionados del Dortmund no se alegraron cuando Hummels decidió regresar al Bayern en 2016, pero tres años más tarde encontró su camino de vuelta al Dortmund. Sin embargo, su contrato no se prolongó después de la temporada 2023/24 y Hummels fichó por la Roma, su primer club fuera de Alemania.



"Sé lo mucho que ha significado para mí todo este viaje, todo este camino. Lo extraordinario que ha sido poder vivirlo. Porque hace falta mucho, simplemente tener los entrenadores adecuados en el momento adecuado, estar en forma en el momento adecuado y tener los compañeros adecuados en ese momento".



Matts Hummels celebrando con el Borussia Dortmund | EFE



Hummels ganó seis títulos de la Bundesliga, cuatro Copas de Alemania y, sin duda, el punto culminante de su carrera fue conquistar con la selección germana el Mundial de 2014 celebrado en Brasil. Jugó por última vez con 'Die Mannschaft' en noviembre de 2023 y ya no fue convocado para disputar la Eurocopa de 2024.