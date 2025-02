Histórico debut de Doncic con los Lakers

Los Angeles Lakers ya sonríen con su nueva estrella, cuya presentación no pudo ser más brillante. Luka Doncic debutó este lunes con su nuevo equipo en el Crypto.com Arena en uno de esos partidos que lucen toda una fiesta para los aficionados. La franquicia angelina, que generó un terremoto en la NBA con su traspaso, se aseguró de que su estreno fuera inolvidable, regalando su camiseta a todos los asistentes.



Hacia las 19:45 horas en Los Ángeles (de madrugada -04:45h- en España), Doncic pisó por primera vez el parqué con la camiseta purpura y oro. Recibido con una ovación estruendosa, el base compartió quinteto inicial con LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura y Jaxson Hayes. No solamente los aficionados se sumaron al entusiasmo del debut: varios minutos antes del encuentro, LeBron apareció en el calentamiento con la camiseta de su nuevo compañero. Detalles de veterano; de esos que marcan la diferencia y que auguran un buen futuro en la entidad angelina.



Luka Doncic, que regresaba tras mes y medio de baja por una lesión en los gemelos, dejó detalles de su inmenso talento en los 23 minutos y 33 segundos que estuvo en pista. Firmó 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la victoria cómoda de los Lakers sobre Utah Jazz por 132-113. La 32ª de la temporada, lo que les consolida en el Top4 de la Conferencia y en la primera posición de la División Pacífico.



Luka Doncic (77) encarando a sus rivales Johnny Juzang y Jordan Clarkson | EFE



"77 para todo el mundo en el juego de esta noche", anunció la cuenta de X de los Lakers, acompañando el mensaje con imágenes de las gradas decoradas con la camiseta de Doncic. Fue un evento con ambiente de gala, aunque el rival no puso demasiada resistencia. Utah, la peor defensa de la NBA, no fue un examen real para medir el impacto de Doncic en la dinámica del equipo. Tampoco se restan méritos.

LeBron James y Luka Doncic: una sociedad que ilusiona