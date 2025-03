Esther Guerrero, Mariano García y Adrián Ben hacen brillar a España en el inicio del Mundial Indoor

El Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra este fin de semana en Nankín (China) ha comenzado con grandes noticias para el atletismo español. En una jornada inaugural cargada de emociones y espectaciones, Mariano García, Adrián Ben y Esther Guerrero han sellado su clasificación a las finales de los 1.500 metros, reafirmando así el excelente momento del mediofondo nacional y puliendo la idea que parece que predominará en este Mundial Indoor: la lucha por las medallas estará más abierta que nunca en todas las disciplinas. Más tensión.



La ahora denominada modalidad de 'Short Track' ha visto cómo España lograba un pleno de finalistas en la prueba de 1.500 metros. Mientras que Mariano García y la capitana de la selección española obtuvieron su pase de forma directa -terminando en el top clasificatorio-, Adrián Ben tuvo que aguardar con incertidumbre en la 'silla caliente', hasta que su marca le aseguró el ansiado billete para la final del domingo.



Esther Guerrero fue la encargada de abrir el camino con una actuación contundente. La gerundense logró alcanzar su segunda final mundialista bajo techo tras un gran desempeño en su serie, en la que cruzó la meta en tercera posición con un tiempo de 4:09.90, el tercer mejor registro de todas las atletas que consiguieron el pase.



Esther Guerrero durante su serie del 1.500m femenino de este viernes | RFEA



"Estoy muy feliz, me he encontrado genial. La carrera se ha pasado volando porque he ido adelante todo el tiempo. Quise apretar en las últimas tres vueltas porque en el Europeo no pude hacerlo y ahora tengo una nueva oportunidad para demostrarlo en la final", comentó la catalana para la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).



Por su parte, la clasificación masculina estuvo cargada de tensión, más aún por la condición en la que tuvo que arrastrar Adrián Ben desde la primera serie, la más rápida de la jornada -en la que participó-. El campeón europeo de los 800m en 2023 protagonizó una gran actuación, tomando la iniciativa en las últimas vueltas y peleando hasta el final por un pase directo que se le escapó por dos centésimas.



El gallego firmó su mejor marca personal (3:36.95) y finalizó tercero, muy cerca del estadounidense Samuel Prakel y a 35 centésimas del británico Neil Gourley. Tras una larga espera y la disputa de tres series más, su tiempo se confirmó como el más rápido de los no clasificados de forma directa, asegurándose así estar en la final.



"Estoy contentísimo, aunque al principio fue un bajón quedarme fuera por tan poco. Pero me quedo con que he hecho la mejor carrera de mi vida en 1.500, con mi mejor marca personal y esto es un premio a la valentía", declaró Ben, quien también confesó que un toque con otro competidor a falta de 100 metros casi lo frustra todo.



Mariano García terminó primero para asegurarse la final de los 1.500m masculinos | RFEA



Por su parte, Mariano García logró su pase sin contratiempos. El murciano, que venía de una decepcionante actuación en el Europeo, demostró su experiencia en una carrera táctica. Su serie fue la más lenta del día, pero supo manejar los tiempos y se impuso con solvencia con un crono de 4:02.68. "Sabía que en la última vuelta iban a venir con todo, así que guardé fuerzas y aproveché mi velocidad en los metros finales. Estoy listo para una gran final contra Jakob Ingebrigtsen", aseguró García.

Pleno español también en los 800 metros