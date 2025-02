Guerra abierta en el montañismo español: "Las elecciones a la federación debían haberse suspendido"

Grietas en el montañismo español. Las elecciones a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) se han desarrollado en un clima de hostilidad y escisiones. Bernat Clarella ha sido elegido nuevo presidente, con 55 votos, frente a los 37 cosechados por la candidatura de Alberto Ayora, presidente saliente. La gestión de los seguros de los federados, tensiones políticas y recursos judiciales han marcado los últimos años de la entidad. Vozpópuli entrevista a Alberto Ayora, quien manifiesta su intención de "seguir luchando" tras unas votaciones que, a su juicio, han estado lejos de "ciertos valores y juego limpio".

Pregunta. El resultado de las elecciones encumbra a Bernat Clarella como nuevo presidente de la FEDME, con 55 votos frente a los 37 que obtuvo usted. ¿Y ahora qué?

Respuesta. Pues ahora lo mismo que hemos venido haciendo en estos cuatro años. Seguir luchando para que prevalezca la ética, el bien común, se cumpla legislación y sobre todo se haga justicia. Han sido unas elecciones en las que la Junta Electoral, el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte deberían haber tomado medidas desde su inicio y suspender el proceso electoral, puesto que el mismo día que comenzó el proceso electoral comenzaron a producirse actos que vulneraban el deber de neutralidad en algunas federaciones autonómicas muy concretas, y que precisamente son las que han encumbrado a Bernat Clarella. Así lo ha reconocido el TAD. Ganar con trampas siempre es deleznable, pero en una federación deportiva, donde se presuponen ciertos valores y juego limpio, todavía más.

P. ¿Cómo definiría el tiempo en el que ha permanecido en el mandato?

R. El tiempo de un servidor público, con mentalidad de hombre de Estado, que ha intentado que esta federación fuera ejemplo de integridad y honestidad. Soy coronel del Ejército en situación de reserva, y he ejercido esta responsabilidad de forma totalmente altruista, sin percibir salario alguno, y con la vocación y dedicación plena que todo servidor público debe tener. El equipo de mujeres y hombres, que he tenido el privilegio de liderar, hemos transformado la federación y la hemos renovado. Sin embargo, el precio que hemos pagado también ha sido inconmensurable. Las personas de mi equipo han sufrido un hostigamiento continuo, y un tremendo sufrimiento físico y psíquico, por parte de personas muy concretas durante los cuatro años. Y ahora son las que van a dirigir la federación. Todo líder o jefe que esté al frente de una organización no puede permitir esta injusticia.

P. Se trata de una de las Federaciones más importantes de España en cuanto a número de federados.

R. Así es, pero son cifras engañosas. La mayor parte de las personas que se federan en montaña lo hacen voluntariamente para contar con un seguro. No sienten la federación y apenas votan un 5%. La brecha que hay entre el mundo montañero y el federativo es enorme. Como un amigo comentaba el otro día ahora han ganado los “federales” y hemos perdido los montañeros.

P. Las elecciones han estado marcadas por la polémica. Uno de los puntos clave ha sido la negociación de los seguros.

R. Claro. Consecuencia de lo que te comentaba. Las tarjetas federativas, y por tanto los seguros, las emiten las federaciones autonómicas. No las federaciones nacionales. Y por desgracia esa gestión, en algunos casos, da lugar a prácticas abusivas y corruptas. Al cobro de patrocinios, que en ocasiones se ocultan, y hace que no se destinen para bajar el precio a quienes se federan. Nosotros intentamos unir a federaciones autonómicas y ayudar pensando en el bien común, bajo el principio de coordinación que marca nuestra Constitución Española para una federación nacional. Y no nos dejaron.

P. También ha señalado, en entrevistas anteriores, que algunas federaciones autonómicas han hecho campaña contra su Presidencia. ¿Cuál ha sido la razón?

R. Habría que preguntarles a ellos por qué, incluso antes de ganar las elecciones en 2021, ya estaban en contra. Desde el principio quise acercar posturas, tender puentes y unir. Se pueden y deben hacer ciertas concesiones, pero hay una legislación que se debe cumplir, y por supuesto el ordenamiento constitucional. A partir de ahí ya puedes imaginar cierto tipo de conflictos que han surgido. Y en ocasiones únicamente por el hecho de ser militar. A ello añade que hemos defendido el medio ambiente, como en el caso de Canal Roya, y que hemos denunciado todos los conflictos de intereses que hemos observado y que contravenían los Códigos de Buen Gobierno de federaciones internacionales, del CSD y de nuestra federación. Son códigos que recogen principios éticos y que buscan el bien común. No pueden ser papel mojado.

P. Una amalgama de intereses en la que también ha hablado de intereses políticos. En concreto, independentistas.

R. Ahí están y es público. No se puede permitir que el presidente de una federación deportiva se vaya a ver Puigdemont, se haga fotos y lo difunda en redes sociales. O que una federación deportiva colabore y promueva iniciativas independentistas, vascas y catalanas, en las montañas. Pues ahora le tenemos en esta nueva Junta Directiva… Y está muy reciente el conflicto de las selecciones vascas, que veremos cómo gestionan los que ahora van a dirigir la federación. El artículo 1.c de los estatutos de la FEDME se declara “al margen de cualquier afiliación política”, y en iguales términos los estatutos de todas las federaciones autonómicas. No somos una asociación política.

P. ¿Hay además intereses económicos y de explotación industrial de las actividades vinculadas al montañismo.

R. También. Nosotros no tenemos nada contra las estaciones de esquí, al contrario. Personalmente llevo años, desde antes de ser presidente, trabajando por la seguridad y la calidad de los centros invernales. Y creo que hay graves problemas de seguridad que solucionar, antes que invertir en nuevos remontes para unir estaciones. Acabamos de ser testigos con el accidente en el telesilla en Astún. Si además se intenta destinar fondos europeos, en contra de los principios que marca la Unión Europea para su utilización, y que exige que no pueden causar un daño significativo al medio ambiente, en una zona que está en trámite de ser declarada Parque Natural, como es Canal Roya, creo que nuestra postura ha sido la coherente. Lo triste es que la actual federación aragonesa se haya puesto de perfil y no haya liderado la defensa del medio ambiente en este espacio natural.

P. ¿Ha habido algún movimiento judicial? ¿En qué situación se encuentran estas iniciativas?

R. Los hay. Y en vía deportiva varios todavía sin resolver y que afectan a estas elecciones injustas que hemos tenido. En estos cuatro años, tenemos procedimientos judiciales en curso contra las federaciones de atletismo y espeleología, para defender nuestros intereses en las carreras por montaña y el barranquismo. Pero lo más lo triste es que se han abierto otros, que han iniciado las federaciones aragonesa y catalana, en contra de nuestras marcas de senderos GR, PR y SL.

O el que en defensa de mi Junta Directiva tuvimos que emprender contra la actual vicepresidenta de Bernat Clarella, y que me ha presentado una demanda a mí y ha denunciado también a nuestro asesor jurídico.

O el acto de conciliación previo a una querella criminal que también me ha puesto a mí la federación aragonesa. Y todo por manifestar que la gestión de las subvenciones, en nuestra opinión, contravenían el Código de Buen Gobierno. ¿Es ético que el Director Gerente de una empresa sea miembro de la Junta Directiva de su principal cliente, una federación deportiva que financia esa relación contractual con subvenciones públicas?

P. Choques de intereses que, a su juicio, también han tenido consecuencias negativas para federados y para el montañismo español.

R. Así es. La gestión de las licencias y de los refugios que han hecho algunas federaciones autonómicas, ha supuesto disminuir los recursos de la federación nacional. Y aunque el objetivo final fuera hacerlo a conciencia para quitarme a mí de en medio, lo que estaban haciendo era quitar recursos a todas las personas federadas.

La pérdida de recursos nos ha obligado a tomar medidas que no nos gustan en absoluto, como implementar el copago, disminuir los premios, recortar en competiciones, no poder ayudar a los centros de tecnificación, clubes, refugios… Y eso lo han utilizado en la campaña electoral.

P. ¿Va a seguir defendiendo de algún modo sus propuestas para el montañismo español?

R. Soy de una promoción de la Academia General Militar donde tenemos abanderados en seguir hasta el final, como el Coronel Diego Pérez de los Cobos, y con compañeros que han dado su vida en Irak por nuestra paz y libertad. Dos de los siete agentes del CNI que fallecieron en la emboscada eran muy buenos amigos míos, y con uno compartí el curso de operaciones especiales. Falleció en combate disparando hasta el último cartucho, y con su acción heroica permitió que uno de su equipo salvara la vida.

La sociedad española, el montañismo español, deben saber y ser conscientes, que en mi equipo han tenido mujeres y hombres ejemplares. Hombres y mujeres íntegros, honestos y valientes. Personas que no han permitido ciertos conflictos de intereses. Y que en España, que en nuestras montañas, hay margen para la ilusión y la esperanza. Pero requiere la implicación y el compromiso de todo el colectivo.