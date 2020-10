El Giro informa de ocho positivos y la retirada de un equipo por coronavirus

El Giro de Italia ha detectado ocho positivos por coronavirus en su jornada de descanso. Dos de los casos ha sido corredores y los otros cuatro auxiliares, pertenecientes al equipo australiano Mitchelton Scott, que ya ha anunciado su retirada.

Entre los positivos detectados se encuentra Steven Kruijswijk que quedó tercero en la última vuelta italiana y era uno de los favoritos en esta edición. “Kruijswijk no está en el inicio de la décima etapa del Giro de Italia. Kruijswijk dio positivo por Covid-19 en el día de descanso y debe abandonar el campo”, ha anunciado el equipo Jumbo.

🇮🇹 #Giro@s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d’Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race.