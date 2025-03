Cuando la genética no miente, el legado deportivo de padre a hijo

El 19 de marzo es un día especial para todos los ‘papás’. En un mundo donde es siempre más difícil unir a las generaciones en torno a una mesa, una charla o una llamada, hay historias maravillosas que regala el deporte, que valen la pena ser contadas. Las pasiones en deportes son las que más se suelen transmitirse de generación en generación y sobre todo en el mundo del fútbol, hay muchos casos de hijos y padres que tuvieron la suerte de compartir la misma camiseta, de ser uno el entrenador del otro o hasta ser rivales en el campo.

Es fútbol papá

Los casos más famosos y recientes son el de Diego Simeone y su hijo Giuliano. El entrenador argentino de los colchoneros tiene tres hijos futbolistas: Giovanni, Giuliano y Gianluca. El primero, Giovanni, tiene 29 años y es el que más recorrido tiene en el fútbol profesional con un pasado en el River Plate y mucha liga italiana: Fiorentina, Cagliari, Genoa, Verona y Napóles. Gianluca es el segundo que juega en Segunda RFEF, esta campaña firmó con el Rayo Majadahonda. Giuliano es el más pequeño, tiene solo 21 años y este año se agregó al equipo del padre: el Atlético de Madrid. El futbolista está teniendo un papel fundamental en la plantilla. El futbolista para crear su camino y no ‘sufrir’ la presión de un apellido tan pesado por el club ha decidido ponerse el nombre ‘Giuliano’ detrás de la camiseta, en vez de ‘Simeone’, que es lo que llevan sus dos hermanos.

Otro caso famoso es el de Zinedine Zidane. La leyenda blanca tiene cuatro hijos: Enzo, Théo, Luca y Elyaz. Los cuatro se formaron en la cantera del Real Madrid. Dada la calidad del padre, se pensaba que al menos uno pudiese seguir sus huellas, pero así no fue. El que tuvo más ‘éxito’ fue el segundo de los hijos, Luca Zidane, que eligió el rol de portero. Luca llegó a jugar dos partidos en el primer equipo blanco cuando su padre era entrenador. Después de salir del Real Madrid, ha hecho carrera en Segunda División, disputando también una temporada en Primera con el Rayo. Fue titular con el Racing un año y con el Eibar las dos últimas temporadas. Este verano ha fichado por el Granada, que pagó su cláusula de medio millón de euros al conjunto vasco.

Historia reciente, la de los Coinceçao: Sergio y Francisco. Irónicamente, el padre debutó en el banquillo del Milan precisamente contra el equipo de la Juve en el que juega su hijo. Sergio había prometido en la víspera del partido que no haría concesiones, Francisco se lo puso fácil lesionándose en el calentamiento, por lo que no pudo saltar al campo. Al triple pitido no faltaron los abrazos entre ambos, que habían compartido juntos la experiencia de Oporto.

Además, hay otro caso de genética 'futbolera' que podría salir a la luz en los próximos años. El 'deseo secreto’ de Cristiano Ronaldo que quisiera cumplir antes de retirarse. El astro portugués estaría esperando la llegada al primer equipo del hijo, Cristiano Jr., para compartir camiseta y campo con él.

En otros deportes, Lebron James y su hijo Bronny

El caso que hizo historia hace unos meses fue el de Lebron James, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, y su hijo Bronny James. Los dos se convirtieron en el primer padre y el primer hijo de la historia de la NBA que debutan juntos y lo hicieorn con la camiseta de los Los Angeles Lakers. En un momento de intimidad antes del partido se ve una conversación entre los dos,

"You ready? Just play care free... go out and play hard."



Year 22 with a bit of advice for Year 1.

donde el padre le pregunta si está listo. Respuesta afirmativa y vuelta a los órdenes para hacer historia en el baloncesto.

Estos son algunos de los casos más famosos donde la ‘mochila’ cargada del padre no ha bloqueado el crecimiento de los hijos sino que los ha convertido en compañeros de equipo. Historias especiales para un día especial. Historias de deporte donde los hijos de ‘famosos’ consiguieron brillar con luz propia, haciéndose un nombre en la élite.