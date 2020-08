¿Cuál será el futuro de Lionel Messi?

Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, le ha comunicado al equipo 'culé' vía burofax que quiere dejar el club al cogerse a la cláusula que le permite rescindir su contrato al final de cada temporada, según ha informado 'TyC Sports'. Ante este hecho, varios clubes barajan las posibilidades de contar con el astro argentino en su plantilla.

La decisión de Messi llega días después de que el FC Barcelonahaya sido eliminado de la Champions League por el Bayern de Munich con un resultado histórico de 2-8. Esta derrota sumada a los distintos traspiés que han tenido los 'culés' en las últimas ediciones de la Liga de Campeones podrían haber causado que el argentino tomara la decisión de cambiar de aires.

Las derrotas en el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes, sumado a posibles diferencias con la directiva del club presidida por Josep Maria Bartomeu, así como las distintas noticias que han informado que su mejor amigo en el plantel, el uruguayo Luis Suárez, saldría del FC Barcelona, habría sido la gota que derramó el vaso.

En las distintas redes sociales, miles de internautas han hablado sobre la decisión de Lionel, algunos a favor de su partida y muchos otros deseando su continuación con los 'blaugranas'.

Porfavor messi, no lo hagas 🥺😭 pic.twitter.com/hnbx0XGDQ2

No os equivoqueis, no hay que buscar sustituto de Messi porque no lo hay. El Barça jugaba para Messi y Messi jugaba para el Barça, ahora deben jugar como equipo y todos dar un paso al frente para mejorar individualmente y como colectivo. Yo creo en Koeman y su filosofía. pic.twitter.com/JkqHYCZ7Ls