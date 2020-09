Choque entre Neymar y el español Álvaro González: "Solo me arrepiento de no haberle dado en la cara al imbécil"

La polémica está servida. El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar Jr, y el defensa español Álvaro González han chocado primero en el campo de fútbol y después en las redes con un cruce de declaraciones que amenaza con traer cola. Según ha denunciado el exjugador del FC Barcelona ha denunciado el comportamiento supuestamente racista por parte de González hacia él durante el encuentro que mantuvieron el PSG y el Olympique de Marsella este pasado domingo, con golpes y expulsión incluida.

El comportamiento supuestamente racista de Álvaro González hacia Neymar se tradujo, según el brasileño, en una serie de golpes en la nuca que propinó al excentral del Villarreal y el Espanyol. Esta agresión le costó la tarjeta roja directa al exdelantero del FC Barcelona, que abandonó el terreno de juego con gestos y reclamos de "racismo no". De hecho, Neymar se dirigió al cuarto árbitro para justificar la agresión, explicándole que había decidido golpearle "porque era racista".

Tras ese primer episodio en el terreno de juego, la polémica ha proseguido en las redes. Ha sido en su perfil en la red social Twitter donde Neymar ha escrito posteriormente un comentario, el cual, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más el enfrentamiento: "El único arrepentimiento es no haber dado en la cara a este imbécil", ha asegurado posteriormente, acusando a González de llamarle "mono hijo de puta".

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Álvaro González, arropado por sus compañeros negros

Por su parte, el español Álvaro González ha contestado, arropado por los jugadores negros del Olympique de Marsella y con un mensaje en el que niega la mayor, sugiriendo que Neymar no sabe competir: "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy".

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

"Neymar me dijo que fue por un insulto racista. No escuché nada en el campo, pero el racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir", advirtió Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino en rueda de prensa tras un encuentro que acabó con otros cuatro expulsados más