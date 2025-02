El fútbol europeo resiste a los millones saudíes

El mercado de fichajes invernal se ha cerrado sin que el fútbol de Arabia Saudí haya logrado su gran objetivo: llevarse a las más grandes o emergentes estrellas del panorama europeo. A pesar de ofertas multimillonarias, varios jugadores de talla mundial han optado por permanecer en sus respectivos clubes, reafirmando el valor de la competitividad y la historia del fútbol europeo por enicma de los billetes.



El Real Madrid ha sido uno de los equipos más asediados por los clubes saudíes. La oferta por Vinícius Jr. fue desorbitante: 300 millones de euros para el club y un contrato de 200 millones por temporada durante cinco años para el jugador. Sin embargo, el brasileño se mantuvo firme en su deseo de continuar en el conjunto blanco. "Ojalá pueda estar aquí muchos años", declaró en un vídeo en Real Madrid TV.



Rodrygo Goes también fue objeto de deseo para los clubes saudíes. El Al-Hilal de João Cancelo y el exequipo de Neymar lo quería como imagen del Mundial 2034 y estaba dispuesto a convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados del mundo. A pesar de contar con un rol "menos destacado" con la llegada de Kylian Mbappé y tras la destacada temporada pasada de su compatriota, el número '11' del conjunto merengue también rechazó la oferta, convencido de su futuro en el Real Madrid.



Dentro de LaLiga, el Villarreal CF también tuvo que resistir los embates saudíes. Álex Baena recibió una oferta de 18 millones netos por temporada, mientras que el club español habría ingresado alrededor de 60 millones. Sin embargo, el mediocampista español, campeón de la Eurocopa y de los Juegos Olímpcos durante este último verano, prefirió mantenerse en España y consolidar su carrera en este continente.



Álex Baena optó por continuar su andadura profesional en el Villarreal CF | EFE

Arabia Saudí, una amenaza constante y preocupante

El proyecto futbolístico saudí ha dado un giro radical en los últimos años. Si bien antes se enfocaban en aquellos grandes jugadores que afrontaban la recta final de su carrera deportiva, ahora los petrodólares árabes no cuentan con un patrón tan concreto. Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros grandes nombres en llegar a la Saudi Pro League, seguido por Karim Benzema, Sadio Mané o Neymar, entre otros. Sin embargo, el caso del brasileño es ilustrativo: después de su experiencia en Arabia, el exjugador del FC Barcelona regresó a Santos, desmontando así toda una burbuja.



No obstante, el mercado invernal árabe se ha cerrado con fichajes rimbombantes como los del brasileño Wenderson Galeno -procedente del FC Porto- por 50 millones de euros o el del delantero colombiano Jhon Durán -exjugador del Aston Villa- por 77 millones, quien compartirá además vestuario y elástica con el astro portugués. El desembolso total en dicha liga asciende a los 187,00 millones, siendo el fichaje del atacante cafetero de 21 años por el Al Nassr el que más ha destacado.



Jhon Durán, delantero colombiano de 21 años, jugará en el Al Nassr saudí | AL NASSR



Poca diferencia existe en comparación con el mismo período durante el año pasado. El fútbol saudí invirtió un total de 184,10 millones de euros en la última campaña invernal. La diferencia entre uno y otro estriba en los desembolsos: Riyad Mahrez (32), extremo derecho procedente del Manchester City por 35 millones, fue la gran estrella del mercado, junto con el español Gabri Veiga (21), exmediocentro ofensivo del RC Celta fiichado por 30 millones o Roger Ibañez (24), defensa central que militaba en el AS Roma hasta su fichaje por el Al-Ahli FC también por 30 millones.



Por detrás de ellos, en contraste también con la tendencia de este mercado, quedaron nombres como los de Allan Saint-Maximin (26), exextremo izquierdo del Newcastle United que fichó por la liga árabe por 27,20 millones; Edouard Mendy (31) guardamenta que jugaba en el Chelsea FC antes de marchar a Arabia por 18,50 millones; Merih Demiral (25), defensa central ex del Atalanta por 16,60 millones o Franck Kessié (26) que partió del FC Barcelona por unos 12,50 millones de euros.



Quitando los dos nombres ya mencionados anteriormente, la liga saudí solo ha visto aterrizar a otra figura más destacada: la del delantero inglés Ivan Toney (28), procedente del Brentford por 42 millones. La evidencia es clara: de los 187 millones de euros invertidos por Arabia para los refuerzos invernales, 169 millones se han destinado solo a tres fichajes, según los datos ofrecidos por transfermarkt.es.

LaLiga se hunde y la Premier League se revaloriza