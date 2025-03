La FIFA excluye del Mundial de Clubes al Club León de James por compartir propietario con el Pachuca

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha excluido al Club León FC del próximo Mundial de Clubes masculino, que se disputará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, debido a que comparte propietario con el CF Pachuca, integrados ambos clubes en el Grupo Pachuca que encabeza el empresario mexicano José de Jesús Martínez Patiño.



Así se lo notificó este viernes la FIFA a la entidad de Guanajuato. "El secretario general del organismo decidió que nuestro equipo debe dejar su lugar en la competición a pesar de haberlo ganado con justicia y profesionalismo en la cancha obteniendo el título de la Liga de Campeones CONCACAF 2023; una medida que resulta cruel, injusta, la cual no compartimos y no sabemos a quién beneficia, pero sí a quién perjudica: a nuestra afición", indicó el León en un comunicado oficial.



No en vano, el León dijo haber cumplido "en todo momento" con "los procesos correspondientes" de la FIFA, que "se sometió a todos los peritajes, audiencias e investigaciones requeridas en los últimos meses" por dicho organismo, y "entregando toda la documentación solicitada por la FIFA con absoluta oportunidad y transparencia".



"Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda", aseveró la nota de prensa. "Reiteramos nuestra molestia e indignación ante esta decisión que atenta contra del espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados, trabajadores, jugadores y entrenadores", prosiguió el comunicado del León.



En este sentido, la entidad de Guanajuato apuntó que "acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido" en ese Mundial de Clubes. "Seguiremos firmes, seguros y juntos en este proceso", concluyó su nota.



Respecto a la entidad de Pachuca de Soto, otra nota desde la red social X dejó clara su queja. "Estamos inconformes con esta decisión que apelaremos hasta sus últimas instancias y en el más alto tribunal deportivo, ya que todas las pruebas y documentación que acreditan nuestra independencia administrativa y deportiva fueron presentadas con absoluta oportunidad y transparencia", señalaron finalmente los Tuzos.