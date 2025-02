España arrolla a Países Bajos en Madrid y acaricia el pase para el Campeonato del Mundo de Rugby 2027

La selección española masculina de rugby ha dado un paso de gigante hacia el billete para el Mundial de Australia 2027 tras vencer con contundencia a Países Bajos (53-24) en el estreno del Rugby Europe Championship. En un Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid volcado con todo su equipo, el 'XV del León' demostró su superioridad y dejó encarrilado su camino hacia la cita mundialista.



El conjunto dirigido por Pablo Bouza comenzó con tranquilidad un duelo que en los primeros compases tuvo intercambio de patadas y cierto equilibrio en el marcador.



Sin embargo, tras el golpe de castigo transformado por el neerlandés Vikas Miejer, España reaccionó con un ensayo de castigo que supuso la exclusión temporal de Robie Coetzee. La superioridad numérica permitió a los locales desplegar su mejor juego y ampliar su ventaja con un ensayo de Tani Bay, seguido de una nueva marca de Raphael Nieto que dejó el marcador en un cómodo 24-3 antes del descanso.



Un momento del partido España - Países Bajos hacia el Mundial de Rugby 2027 | EFE



En la segunda mitad, España no levantó el pie del acelerador. Un espectacular ataque iniciado por John Wessel Bell y finalizado por Tani Bay puso aún más tierra de por medio. El vendaval ofensivo continuó con un ensayo de Kerman Aurrekoetxea, quien, tras una gran jugada por el cerrado, asistió a Álvaro García para aumentar la renta. No faltó la guinda final, con Gauthier Minguillon e Iñaki Mateu firmando la séptima marca del equipo español. Aunque la 'Oranje' logró reducir diferencias en los instantes finales con su tercer ensayo, el 53-24 definitivo reflejó la excelencia local.



Con este triunfo, el 'XV del León' se posiciona de manera inmejorable en su grupo de clasificación, donde se mide a Países Bajos, Suiza y Georgia. Las dos mejores selecciones obtendrán el billete para el Mundial, un hito que España no consigue desde hace 25 años. El próximo domingo (día 9), el combinado nacional tendrá la oportunidad de certificar su billete cuando visite a Suiza en el Stade Municipal Yverdon-les-Bains, en un duelo clave para seguir soñando con Australia 2027.