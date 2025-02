España avanza sólida en la Copa Davis: 'La Armada' supera a Suiza en la primera ronda de clasificación

El combinado español logró este fin de semana el pase a la siguiente fase de la Copa Davis 2025 tras imponerse a Suiza (3-1) en una eliminatoria que quedó sentenciada gracias a la victoria en el dobles de Pedro Martínez y Jaume Munar sobre los dos locales Marc-Andrea Huesler y Dominic Stricker (6-4, 7-5). A pesar de la derrota en el cuarto partido del debutante Martín Landaluce (19 años) ante Remy Bertola (7-6, 3-6, 14-16), la 'Armada' ya había certificado su pase y ahora se enfrentará a Dinamarca en septiembre por un puesto en la definitiva 'Final a 8' de Bolonia (Italia).



La dupla española, conformada por el número 44 del ranking individual ATP y el 64, respectivamente, demostró solidez desde el fondo de la pista y firmeza en el saque.



Su oportunismo fue clave en el primer set, donde aprovecharon la oportunidad de break durante el tercer juego para tomar ventaja. Apostando por una estrategia bien definida y sin conceder opciones de quiebre, Martínez y Munar aseguraron su victoria -y la tercera para España- en la pista rápida del Swiss Tennis Arena de Biel con otra rotura en el saque de los suizos en el undécimo juego del segundo set.



Con la eliminatoria ya decidida, el joven Martín Landaluce tuvo la oportunidad de debutar en la Copa Davis enfrentándose a Remy Bertola. El madrileño comenzó con buen pie al adjudicarse el tie-break del primer set, pero el suizo igualó el partido con un quiebre en la segunda manga. En el superdesempate final, Landaluce resistió cinco puntos de partido y desaprovechó dos oportunidades para cerrar el duelo cuando dominaba 11-10 y 13-12, terminando por ceder tras casi dos horas de juego.



Jaume Munar y Pedro Martínez se abrazan tras ganar el partido de dobles | EFE



La jornada del sábado ya había sido clave para el equipo capitaneado por David Ferrer. Pedro Martínez abrió la serie imponiéndose a Dominic Stricker (6-4, 7-6), mientras que Roberto Carballés -número 51 del mundo- amplió más la ventaja tras vencer a Jérôme Kym (6-4, 6-4). Con el 2-0 a favor, la victoria en el dobles terminó de certificar el pase de 'La Armada' a la fase de clasificación final en septiembre.

Novak Djokovic apeado: Dinamarca será el rival de España

España se medirá entonces a Dinamarca, que logró la remontada para eliminar a Serbia (3-2) en Copenhague. Los daneses supieron reponerse tras un 0-2 en contra, asegurando el triunfo con las victorias de Elmer Moller sobre Hamad Medjedovic (1-6, 6-4, 6-3), la del dobles formado por Johannes Ingildsen y Holger Rune, que a su vez resultó clave para estirar la serie hasta el quinto punto, donde el propio Rune venció a Miomir Kecmanovic (6-4, 6-2) y sentenció la eliminatoria a su favor.



La ausencia de Novak Djokovic fue determinante para el equipo serbio, que no pudo contar con su principal referente debido a la lesión durante el Open de Australia.



Junto a España y Dinamarca, otros once equipos también avanzaron de ronda en la Copa Davis. Alemania y Japón lograron su pase al vencer a Israel y Gran Bretaña. Estados Unidos, por su parte, no dio opciones a China Taipei, al igual que Francia ante Brasil o Republica Checa con Corea del Sur. Australia aseguró su pase tras imponerse a Suecia, mientras que Austria, Argentina, Hungría, Bélgica y Croacia también avanzaron al derrotar a Finlandia, Noruega, Canadá, Chile y Eslovaquia.