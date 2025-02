La 'era Louzán' de la Federación comienza con una asamblea llena de dardos contra el Gobierno

Comienza la verdadera ‘era Louzán’ al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Una vez ha sido absuelto por el Tribunal Supremo, donde ha podido demostrar su inocencia, el nuevo presidente puede encarar su primer mandato con garantías. En él tendrá como aliado a uno de los que ahora era enemigo de las anteriores directivas, Javier Tebas, que ahora es vicepresidente, pero el gallego, ex político del Partido Popular, no contará con parece que vaya a contar con las simpatías de un Gobierno que no le hace el caso que sería deseable.

La decisión del TS marca el verdadero arranque de la legislatura, y eso que, de forma oficial, esta comenzó el 16 de diciembre con la Asamblea General que invistió a Rafael Louzán Abal como máximo dirigente, el que promete ser el presidente ”limpio” que necesitaba la federación para llegar en plena forma a la celebración del Mundial 2030. Este mismo escenario, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ha sido testigo este lunes la primera Asamblea General Extraordinaria de Louzán, en la que se han aprobado los presupuestos y la modificación de los estatutos para adaptarse a una mayor transparencia, como el gallego deseaba.

Brecha abrierta con el Gobierno y el Real Madrid

Entre los presentes en esta primera cumbre en paz y armonía, Javier Tebas –en guerra con los anteriores presidentes de la RFEF– y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Los que no han hecho acto de presencia han sido ni el Gobierno –a través del Consejo Superior de Deportes– ni ningún representante del Real Madrid –Florentino sigue sin acercarse lo suficiente a la federación–.

En cuanto al CSD, Louzán ha llegado a calificarlo de “consejos vendo que para mí no tengo”, un dardo lanzado con toda la intención por la falta de deferencia hacia la RFEF y su nueva directiva. El presidente ha reprochado que mientras han promovido una normativa para aumentar la transparencia de las federaciones deportivas, a la de fútbol no le hayan hecho el caso esperado. Toda una contradicción del Gobierno. “Llevamos semanas intentando ponernos en contacto con ellos, sin recibir respuesta”, ha afirmado en la asamble el mandatario gallego, que aún espera que le concedan una reunión a la altura de las circunstancias casi dos meses después de su elección.

El sueldo del presidente de la RFEF

La asamblea ha aprobado el salario de Rafa Louzán, que con la actualización del IPC subre hasta los 378.500 euros brutos al año. Se trata de la misma cantidad que se aprobó el pasado julio, la mitad del sueldo que percibía Luis Rubiales, inhabilitado por FIFA por el beso a Jenni Hermoso y con el juicio en marcha durante estas semanas, pero con la consecuente subida anual. La cifra ha sido aprobada por una abrumadora mayoría, con 98 votos a favor, ninguno en contra y solo 5 abstenciones.

Louzan, presidente “limpio”

La Asamblea General Extraordinaria tiene lugar justo días después de que el Tribunal Supremo haya absuelto a Rafael Louzán de la condena por prevaricación que sobre él pesaba de cuando estaba en la Diputación de Pontevedra. El recurso presentado por el dirigente ha sido aceptado, anulando así la pena de siete años de inhabilitación para cargo público que se le había impuesto en un principio.

Está decisión en los tribunales ha sido clave para comenzar su verdadero mandato, ya que hasta ahora estaba atado de pies y manos, con el Gobierno en contra --la ministra Alegría dijo que debía dimitir cuando su inhabilitación no era firme aun– y el deber de haber tenido que renunciar a su nuevo cargo si la pena se hubiese mantenido. Con la situación judicial ya aclarada, Louzán podrá cumplir su mandato de cuatro años sin impedimentos y, además, encadenar un segundo que le permita disfrutar del Mundial 2030 como presidente del fútbol español.

Una RFEF más transparente

Las votaciones se han llevado a cabo a mano alzada, con el uso de papeletas de colores –verdes, rojas y blancas, estas últimas para expresar una abstención–, pero la intención de Rafa Louzán es que estás comiencen a realizarse de forma electrónica a partir de ahora. En esta asamblea general extraordinaria no ha podido darse por falta de tiempo para implementar el nuevo sistema.

Cambio en la estructura del arbitraje

En cuanto a los árbitros, Rafa Louzán ha mencionado un necesario "cambio de estructura", para el que desea contar con las opiniones de todos los estamentos del fútbol. En las últimas semanas, el nuevo presidente de la RFEF ha reconocido que es una materia sobre la que está soportando presiones dede el Real Madrid, aunque él hasta la fecha mantiene que Luis Medina Cantalejo continuará siendo el máximo responsable del órgano colegiado (CTA).