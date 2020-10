Deportes

Un equipo de fútbol sala femenino se planta en pleno partido y se niega a jugar sin test ni mascarillas

El club segoviano Unami CP, que milita en Segunda División nacional, se retira en pleno encuentro al no llegar a un acuerdo con sus rivales para jugar con mascarillas. Al no ser consideradas jugadoras profesionales, no se les realizan PCR