Los futbolistas Enrich y Luna reconocen los hechos y piden perdón a la víctima

Los futbolistas Sergi Enrich, Antonio Luna y Eddy Silvestre han declarado en la mañana de este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián, por la difusión de un video sexual en contra de la voluntad de una joven guipuzcoana.

Los hechos tuvieron lugar en el 2016 cuando los tres futbolistas se encontraban entre las filas de la Sociedad Deportiva Eibar. En la grabación difundida, Enrich y Luna salían practicando sexo con una mujer a la que se le podía oír durante el clip que no quería ser grabada con el móvil.

La chica interpuso una denuncia por el daño a su imagen que causó la difusión de las imágenes sin su consentimiento. Al salir a la luz la grabación ambos futbolistas se disculparon emitiendo un comunicado en sus cuentas personales de Twitter.

Ambos se disculpan

La Fiscalía y la acusación pedían cinco años de prisión para Sergi Enrich y Antonio Luna. De igual manera, se pedían tres años para el actual centrocampista del Albacete, Eddy Silvestre.

Enrich, actual capitán del Eibar, ha pedido perdón a la víctima y ha admitido que ella "no lo consintió". "Quiero pedirle perdón a ella por las imágenes duras, me arrepiento mucho, no lo puedo ni mirar, pero así fue", ha manifestado.

Por su parte, Antonio Luna, exjugador del Eibar y que actualmente forma parte de la alineación del Girona, se ha puesto a llorar y ha afirmado que no valoraron, "en ningún momento, la opción de que todo acabara como acabó" y ha incidido en que "nunca lo hicieron para hacerle daño, ni mucho menos" a la joven.

Ambos futbolistas negaron haber difundido el vídeo a nadie más que a Silvestre, y ambos coinciden en señalarle como el culpable de la difusión de las imágenes de contenido sexual.

Evitan la prisión

El jugador del Eibar y el Examero evitan entran en prisión y tendrán que pagar una cantidad de 110.000 euros en concepto de reparación del daño, una cifra superior a la solicitada por la acusación.

Para Eddy Silvestre se siguen manteniendo los tres años de prisión, después de que éste negase los hechos que se le imputan. Además, deberá abonar una cantidad de 30.000 euros como reparación del daño a la víctima.