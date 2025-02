El Real Madrid y el FC Barcelona no fallan y siguen empatados en lo alto de la clasificación

Emoción por todo lo alto en La Liga, después de que los tres de arriba hayan ganado sus respectivos partidos del fin de semana. El Atlético ganó 0-3 en Mestalla el sábado mientras que el FC Barcelona hizo lo propio en el Estadio de Gran Canaria. El último en jugar ha sido el Real Madrid, que ha superado el domingo por la tarde al Girona por 2-0 en la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports. Un partido en el que los goles de Luka Modric, al borde del descanso, y Vinícius, en el tramo final, han permitido al club blanco mantener el pulso por el liderato y que complican el momento del conjunto catalán.

Un latigazo desde fuera del área del centrocampista croata en el minuto 41 y el acierto de Thibaut Courtois bajo palos sostuvieron en la primera mitad a los de Carlo Ancelotti, que mantuvieron a raya el empuje de los de Míchel y que acabaron con sus esperanzas con otro tanto de Vinícius cuando el partido moría.

De esta manera, el Real Madrid alcanza los 54 puntos, los mismos que mantienen primero al FC Barcelona, y continúan presionando al cuadro culé. Los gironís, con tres derrotas consecutivas y 31 unidades, se alejan de la posibilidad de repetir presencia europea el próximo curso. Vinícius personificó el ímpetu blanco en los primeros minutos del choque, con un par de llegadas que avisaron al guardameta visitante Paulo Gazzaniga. Arnau Martínez respondió con un remate que obligó a actuar a Thibaut Courtois, y en la misma jugada fue Kylian Mbappé el que estuvo a punto de marcar tras recibir un pase de tacón de Vinícius. Apenas se había cumplido el minuto 6.

Ya en el 27, Gazzaniga sacó una mano providencial para desbaratar una clara ocasión de Brahim, y justo cuando se cumplía la media hora de partido era Courtois el que realizaba otra parada salvadora e iniciaba un contragolpe que no pudieron aprovechar los delanteros madridistas. Tuvo que ser el veterano Luka Modric el que desatascase el duelo para los de Carlo Ancelotti solo unos minutos antes del descanso; tras un saque de esquina, el balón llegó a la frontal del área, donde el centrocampista croata lo controló y empalmó una volea que alojó con una preciosa parábola en la portería gironí (min.41).

A la vuelta de vestuarios, Lucas Vázquez trató de sorprender con un latigazo que se marchó cerca de la portería rival, y Arnaut Danjuma ofreció la réplica en un mano a mano ante el portero belga que no pudo aprovechar, aunque la acción neutralizada por fuera de juego previo. Ya en el 58, el larguero repelió un disparo de Vinícius, y Ladislav Krejci frustró otra ocasión madridista taponando un pase peligroso de Rodrygo a Mbappé. Míchel buscó la reacción en el banquillo y realizó un triple cambio en el 66, dando entrada a Jhon Solís, Bryan Gil y un Yáser Asprilla que avisó nada más salir desbordando a Ferland Mendy y sacando un chut que se fue alto.

Mbappé perdonó en el 79 con un remate al centro cuando se plantaba solo ante Gazzaniga, pero Vinícius se encargó de acabar con la incertidumbre en el tramo final; en una gran salida de Modric, el francés puso un pase al hueco para que el brasileño solo tuviese que empujarla (min.83).

Ahora, los de Ancelotti piensan ya en el encuentro de ida de semifinales de Copa del Rey del miércoles ante la Real Sociedad en Donosti, comienzo de un duro mes donde le espera también la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

El Barça sigue líder

El FC Barcelona venció (0-2) a la UD Las Palmas este sábado en la jornada 25 de LaLiga EA Sports para tomarse la revancha del duelo de ida y mantener el liderato, tres puntos sufridos que no vio en su cuenta hasta la sentencia de Ferran Torres en el descuento, tras el 0-1 de Dani Olmo en el minuto 62. El susto mayor fue una mano de Eric García que pudo ser penalti a diez minutos del final, pero el VAR detectó un fuera de juego previo. El desgaste de los de Diego Martínez, que anuló al Barça durante muchos minutos, no tuvo premio, como en otras buenas actuaciones recientes y pegados a la zona de descenso con un punto de los últimos 21. El Barça respiró casi con el pitido final, con el 0-2 de Ferran, y guardó la cabeza con 54.

Pese a jugarse el liderato recién recuperado, con la presión ya este sábado del triunfo del Atlético de Madrid en Mestalla, el Barça estuvo a merced de Las Palmas en un primer tiempo que se jugó más al plan amarillo. Los minutos iniciales dejaron cierto intercambio, donde perdonó el cuadro culé entre Fermín y Lewandowski, pero pronto se vio a un Barça muy incómodo y sin opciones de generar peligro. Los de Diego Martínez montaron un bloque compacto atrás que ofreció las bandas al rival pero nada por dentro. Los canarios tuvieron incluso salidas con peligro, con Sandro Ramírez y Alberto Moleiro, y los de Flick no inquietaron a Cillessen. Lo intentó Lamine Yamal y Pedri trató de hacer su magia, pero uno de los equipos más goleados de la Liga se hizo gigante en el esfuerzo.

La reanudación no cambió el guion, pero sí trajo la alternativa de Olmo en el cuadro visitante. El partido siguió espeso, tocando el Barça sin generar peligro hasta un aviso de Raphinha. Lo siguiente fue el golazo del internacional español, regate y disparo duro al larguero y para dentro, tras una transición de Lamine (0-1). El técnico local movió el banquillo y Las Palmas se tuvo que estirar algo más, con la ocasión de Sandro antes de que los de Flick rozaran el segundo con el propio Lamine y Lewandowski. Los de Diego Martínez no llegaron a amenazar en exceso, pero lo corto del marcador puso el ingrediente típico para un final sufrido. Las Palmas dio el paso al frente en los últimos minutos y la jugada de la mano de Eric García se quedó en nada tras una larga revisión del VAR. Sin más sustos, Ferran hizo el 0-2 en el largo descuento y el Barça salió de Gran Canaria con su liderato vivo antes de medirse al Atlético de Madrid en Copa el próximo martes.

El Atlético de Madrid aprieta

El Atlético de Madrid derrotó (0-3) este sábado al Valencia en la jornada 25 de LaLiga EA Sports gracias a una gran primera parte, con pegada y conexión de lujo entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez, a la carga de nuevo por el liderato a pesar del intento de reacción 'che' en el segundo tiempo en Mestalla.

Los del 'Cholo' buscaron huecos en la defensa rival y empezaron a encontrar vías hasta que Griezmann se inventó un camino más directo. El francés puso el centro por dentro a Samuel Lino y el rechace en el larguero lo aprovechó Julián Álvarez en el 0-1 a los doce minutos. El Atlético se hizo fuerte atrás y el Valencia no supo hacer daño, lo cual trajo la inquietud del aficionado 'che'. Los de Carlos Corberán no tuvieron a tiro a Javi Guerra para poder mirar más arriba, a un Umar Sadiq todavía más abandonado a su suerte. Para más desgracia en el Valencia, el Atlético tenía uno de esos días donde necesita poco para hacer gol. A la media hora, Griezmann levantó la cabeza y le dio el 0-2 a Julián Álvarez.

A balón parado pudo recortar el cuadro local, pero Sadiq no remató cómodo un centro y Luis Rioja no aprovechó una falta peligrosa como antesala del descanso. La 'Araña' perdonó el tercero en una fallida cesión de Mosquera y el Valencia se fue vivo al segundo tiempo, como demostró su regreso al campo. Más allá de tener otras guerras por la salvación, el equipo de Corberán no quiso dejarse ir otra mitad entera y volvió con otra cara, otra actitud que no tardó en tener el respaldo de Mestalla. Los locales mordieron en cada posesión y asomaron a la meta de Oblak con peligro, en un remate de Hugo Duro que se fue por poco. Además, el equipo 'che' reclamó dos penaltis por manos.

Más polémica sirvió la de Javi Galán, aunque el remate de Sadiq le pillaba muy cerca sin posibilidad de reacción, pero el guion sin duda cambió. La entrada de Duro dio una buena referencia a los locales y ayudó a que apareciera más Sadiq. Al Atlético le costó salir de su campo con un rival tocado en su orgullo como contra el Barça recientemente y el 'Cholo' buscó soluciones. Sin salida con peligro, el técnico rojiblanco dio entrada a Ángel Correa y se reforzó con José María Giménez, pero un misil de Almeida volvió a asomar al Valencia a la meta rival. Sin embargo, el esfuerzo empezó a pasar factura a los de Corberán y los visitantes encontraron calma en el tramo final, con opción de sentencia. El balón fue del Atleti y no la aprovechó Alexander Sorloth pero sí Correa, en un error de Javi Guerra, con el 0-3 en el 86'. Lo que hicieron fácil Griezmann y la 'Araña' no lo estropeó un Valencia que se queda en zona de descenso, mientras los del 'Cholo', tras dos empates ligueros, no fallan a la lucha por el liderato en el inicio de una traca con Barça en Copa y Real Madrid en Champions.