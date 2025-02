El detalle de calidad del hijo de Iñaki Urdangarin que que enloquece a los amantes del balonmano

El Fraikin Granollers inició su camino en la fase principal de la EHF European League con un emocionante empate (36-36) ante el GOG danés. Sin embargo, más allá del resultado, el gran protagonista del encuentro fue Pablo Urdangarin, quien dejó boquiabiertos a los aficionados con un gol de fantasía que recorre las redes sociales.



El partido, disputado en el Olímpic de Granollers, estuvo marcado por la intensidad y el intercambio constante de goles. La afición vallesana vibró durante los sesenta mintuo, pero el punto álgido llegó mediada la primera parte, cuando el marcador reflejaba un 11-12 a favor del conjunto danés. En ese momento, Pablo Urdangarin, canterano del FC Barcelona e hijo del exjugador Iñaki Urdangarin, decidió sacar a relucir su creatividad y talento. Con un lanzamiento inesperado por detrás de la espalda, superó al portero rival y desató la locura en las gradas del polideportivo.

El espectacular tanto no tardó en hacerse viral. DAZN, que junto a Esport 3 retransmite la competición en Cataluña, compartió el vídeo en redes con un mensaje claro: "Qué locura te has inventado, Pablo. ¿El gol de Urdangarin? En bucle". Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, elogiando la calidad técnica y el atrevimiento del jugador del Granollers.



A sus 24 años, Pablo Urdangarin se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo dirigido por Antonio Rama. Gracias a su versatilidad, puede desempeñarse tanto en la posición de extremo derecho como de lateral y su potente zurda es heredada de su padre, quien brilló en el balonmano en su época como jugador del Barça y la selección española.