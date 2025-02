Nuevo adiós inesperado en el mundo del tenis: la rumana Simona Halep anuncia el fin de su carrera

La tenista rumana Simona Halep, exnúmero uno del mundo y ganadora de dos Grand Slams, anunció su retirada definitiva tras sufrir una contundente derrota en su debut en el torneo de Cluj-Napoca. La italiana Lucia Bronzetti se impuso por un doble 6-1 en apenas 59 minutos, un partido que se convirtió en la despedida inesperada de una de las figuras más destacadas del circuito WTA durante la última década.



"Esta noche, no sé si con alegría o con tristeza, creo que ambos sentimientos me están poniendo a prueba. Siempre he sido realista conmigo misma y con mi cuerpo. Es muy difícil llegar a donde estuve y sé lo que significa llegar. Por eso he querido venir hoy aquí, a Cluj, para jugar delante de vosotros y despedirme", declaró una emocionada Halep en la pista rumana tras la derrota sufrida este mismo martes.



Halep, quien alcanzó el número uno del ranking WTA en octubre de 2017 y mantuvo la posición durante 64 semanas, ha sido una de las tenistas más consistentes y exitosas de los últimos tiempos. Su palmarés incluye 24 títulos WTA, entre los que destacan sus triunfos en Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019, donde derrotó a las estadounidenses Sloane Stephens y Serena Williams, respectivamente. También fue subcampeona en otros tres: en las campañas de 2014 y 2017 francesas y en el Open de Australia de 2018, donde cayó derrotada frente a Caroline Wozniacki.



Simona Halep conquistó dos 'grandes': Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019 | MONTAJE

Una carrera de éxitos empañada por lesiones y el dopaje

Sin embargo, estos últimos años han estado marcados por la adversidad. En septiembre de 2023, Halep fue sancionada por dopaje tras dar positivo en el US Open del año 2022 por la sustancia prohibida Roxadustat. Inicialmente, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le impuso una suspensión de cuatro años, lo que parecía sellar su destino fuera del tenis. Tras apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la sanción fue reducida hasta los nueve meses al demostrarse que la sustancia ingresó en su organismo por un suplemento algo contaminado.



Pese a su regreso a la competición en la temporada pasada, su rendimiento nunca volvió a ser el mismo. Jugó cinco torneos y solo consiguió una victoria antes de despedirse nuevamente en octubre. Las lesiones en la rodilla y el hombro limitaron su nivel de competitividad y ella misma admitió recientemente que el retiro era una opción que pasaba por su mente con frecuencia. "Soy vieja, tengo lesiones de las que no puedo recuperarme. Mi rodilla no se recupera", confesó en una entrevista.



Se cierra pues toda una era en el tenis femenino. Su estilo de juego basado en la velocidad, resistencia y devoluciones precisas la convirtieron en una de las tenistas más respetadas y queridas del circuito. "Es la última vez que juego aquí y no quiero llorar. Es algo muy bonito. Llegué a ser número uno del mundo y gané Grand Slams. Eso es todo lo que quería. La vida sigue, hay vida después del tenis y espero que nos volvamos a ver", aseguró durnate su emotiva despedida en Cluj.



Aunque su retiro deja un vacío en el tenis femenino, Halep ha asegurado que seguirá vinculada al deporte de alguna forma. "Vendré al tenis aquí tan a menudo como pueda y, por supuesto, seguiré jugando, pero para ser competitiva hace falta mucho más y en este momento ya no lo soy", concluyó. Su nombre quedará en la historia como una de las grandes estrellas mundiales del circuito, una campeona que alcanzó la gloria y que, a pesar de los obstáculos, nunca dejó de pelear y sudar.